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TAFT1/10
Κατασκευασμένο για ήχο υψηλής πιστότητας
Το πικάπ FT1 με Bluetooth® σας προσκαλεί να απολαύσετε τη μουσική που αγαπάτε με απόλυτη πολυτέλεια. Η πλατφόρμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο περιστρέφει τους δίσκους βινυλίου με φινέτσα, ενώ διαθέτει και ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD. Μπορείτε να το ρυθμίσετε και να παίξετε μουσική ασύρματα ή ενσύρματα.
Πικάπ και συσκευή αναπαραγωγής CD
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
Έξοδος RCA aux, θύρα ακουστικών
Άλμπουμ. EP. Σινγκλ. Το πικάπ Philips Fidelio FT1 είναι κατασκευασμένο από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο τους δίσκους σας για πολλά χρόνια. Μπορείτε να παίξετε δίσκους βινυλίου στις 33 1/3 ή 45 στροφές: απλώς γυρίστε το κουμπί 2 ταχυτήτων για να επιλέξετε τη σωστή ταχύτητα και αφήστε τη βελόνα.
Είτε πρόκειται για ένα παλιό CD με συλλογές από τον παλιό καλό καιρό είτε μια νέα κυκλοφορία, εισαγάγετε τον δίσκο στο συρτάρι και απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική. Η ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD δέχεται όλες τις μορφές CD και η ευκρινής οθόνη LED εμφανίζει πληροφορίες για το κομμάτι και την αναπαραγωγή.
Το FT1 θα συνδεθεί γρήγορα με τα ασύρματα ηχεία ή ακουστικά σας μέσω Bluetooth®. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Auracast™ για να μεταδώσετε τους δίσκους και τα CD που παίζετε σε όσα συμβατά ηχεία θέλετε, κάτι που είναι ιδανικό για πάρτι. Η υποστήριξη για τον κωδικοποιητή LC3 παρέχει τον καλύτερο δυνατό ήχο.
Κριτικές
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.