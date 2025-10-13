Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD με συρτάρι φόρτωσης

Είτε πρόκειται για ένα παλιό CD με συλλογές από τον παλιό καλό καιρό είτε μια νέα κυκλοφορία, εισαγάγετε τον δίσκο στο συρτάρι και απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική. Η ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD δέχεται όλες τις μορφές CD και η ευκρινής οθόνη LED εμφανίζει πληροφορίες για το κομμάτι και την αναπαραγωγή.