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Ενδώτια ενσύρματα ακουστικά

TAE2146WT/00

4

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων

Πανίσχυροι οδηγοί 10 χιλ. για δυναμικά μπάσα και καθαρό ήχο, με ενσωματωμένο μικρόφωνο και κουμπί απάντησης κλήσεων για απόλυτη άνεση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ακούστε μουσική και μιλήστε

Δυναμική ενίσχυση μπάσων

  • Βύσμα USB-C

  • Οδηγοί 10 χιλ.

  • Ενδώτια, ακουστική μόνωση

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Πλεονεκτήματα

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Μειονεκτήματα

Design un peu simple et vieillot.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Ημερομηνία χρήσης 2024-08-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Ημερομηνία χρήσης 2024-08-01

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