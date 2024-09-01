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Δυναμική ενίσχυση μπάσων
Πανίσχυροι οδηγοί 10 χιλ. για δυναμικά μπάσα και καθαρό ήχο, με ενσωματωμένο μικρόφωνο και κουμπί απάντησης κλήσεων για απόλυτη άνεση.
Βύσμα USB-C
Οδηγοί 10 χιλ.
Ενδώτια, ακουστική μόνωση
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Πλεονεκτήματα
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Μειονεκτήματα
Design un peu simple et vieillot.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Ημερομηνία χρήσης 2024-08-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Ημερομηνία χρήσης 2024-08-01