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  • Από το πάρκο στο δρόμο
  • Από το πάρκο στο δρόμο
  • Από το πάρκο στο δρόμο
  • Από το πάρκο στο δρόμο
  • Από το πάρκο στο δρόμο
  • Από το πάρκο στο δρόμο
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  • Από το πάρκο στο δρόμο
  • Από το πάρκο στο δρόμο
  • Από το πάρκο στο δρόμο
  • Από το πάρκο στο δρόμο
  • Από το πάρκο στο δρόμο

Μη διαθέσιμο πλέον

Ενδώτια ακουστικά για σπορ με μικρόφωνο

TAA1105WT/00

3.2
| (5) Κριτικές

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Από το πάρκο στο δρόμο
Κρατήστε ρυθμό με τα ανθεκτικά στον ιδρώτα ακουστικά που συνδυάζουν τις κινήσεις σας με πεντακάθαρο ήχο και δυνατά μπάσα. Το εύκαμπτο άγκιστρο αυτιού κρατά τα ακουστικά στη θέση τους, ενώ το καλώδιο 1,2 μέτρου έχει το ιδανικό μήκος όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσέπη σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Από το πάρκο στο δρόμο

  • Οδηγοί 15 χιλ. για καθαρό ήχο

  • κλιπ αυτιού για ασφαλή εφαρμογή

  • Μήκος καλωδίου 1,2 μ.

  • Ανθεκτικά στον ιδρώτα: IPX2

Ακουστικά που παραμένουν στη θέση τους, όπως κι αν κινείστε

Τα εύκαμπτα άγκιστρα που αγκαλιάζουν το αυτί σάς επιτρέπουν να ρυθμίζετε αυτά τα ελαφριά ακουστικά για απόλυτα ασφαλή και άνετη εφαρμογή. Μπορείτε να κινείστε ελεύθερα χωρίς να ανησυχείτε ότι τα ακουστικά σας θα πέσουν την πιο κρίσιμη στιγμή.

Καθαρός ήχος, δυνατά μπάσα

Οι άψογα συντονισμένοι οδηγοί νεοδυμίου 15 χιλ. αποδίδουν καθαρό ήχο, ενώ οι δίοδοι μπάσων ενισχύουν την απόδοση των μπάσων. Τα ακουστικά εφαρμόζουν άνετα στο αυτί, χωρίς να σκάβουν μέσα στον ακουστικό πόρο.

Εύκολος έλεγχος για μουσική και κλήσεις

Απολαύστε κάθε λεπτό τα αγαπημένα σας playlist, είτε κάνετε τζόκινγκ σε πεζοδρόμια είτε σε μονοπάτια πάρκων. Το ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να ελέγχετε το playlist σας, να "ξυπνάτε" τον βοηθό τηλεφώνου μέσω φωνής και να πραγματοποιείτε κλήσεις χωρίς να χάνετε ούτε μια νότα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.2

από 5

5

Κριτικές

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Πλεονεκτήματα

Buen precio, buen sonido, cómodos

Μειονεκτήματα

El micrófno

Η αξιολογηση έγινε για TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

Η αξιολογηση έγινε για TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.