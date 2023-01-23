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Μη διαθέσιμο πλέον
TAA1105WT/00
Οδηγοί 15 χιλ. για καθαρό ήχο
κλιπ αυτιού για ασφαλή εφαρμογή
Μήκος καλωδίου 1,2 μ.
Ανθεκτικά στον ιδρώτα: IPX2
Τα εύκαμπτα άγκιστρα που αγκαλιάζουν το αυτί σάς επιτρέπουν να ρυθμίζετε αυτά τα ελαφριά ακουστικά για απόλυτα ασφαλή και άνετη εφαρμογή. Μπορείτε να κινείστε ελεύθερα χωρίς να ανησυχείτε ότι τα ακουστικά σας θα πέσουν την πιο κρίσιμη στιγμή.
Οι άψογα συντονισμένοι οδηγοί νεοδυμίου 15 χιλ. αποδίδουν καθαρό ήχο, ενώ οι δίοδοι μπάσων ενισχύουν την απόδοση των μπάσων. Τα ακουστικά εφαρμόζουν άνετα στο αυτί, χωρίς να σκάβουν μέσα στον ακουστικό πόρο.
Απολαύστε κάθε λεπτό τα αγαπημένα σας playlist, είτε κάνετε τζόκινγκ σε πεζοδρόμια είτε σε μονοπάτια πάρκων. Το ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να ελέγχετε το playlist σας, να "ξυπνάτε" τον βοηθό τηλεφώνου μέσω φωνής και να πραγματοποιείτε κλήσεις χωρίς να χάνετε ούτε μια νότα.
3.2
από 5
5
Κριτικές
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Πλεονεκτήματα
Buen precio, buen sonido, cómodos
Μειονεκτήματα
El micrófno
Η αξιολογηση έγινε για TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Η αξιολογηση έγινε για TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono