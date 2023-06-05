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Μη διαθέσιμο πλέον
Φυσικός ήχος Fidelio
Ακύρωση θορύβου Pro+
Μείωση θορύβου ανέμου
Κορυφαία εφαρμογή γενικής χρήσης
Από EDM έως ροκ, κλασική μουσική έως χιπ-χοπ, αυτά τα ακουστικά υψηλής ποιότητας audiophile σάς επιτρέπουν να ακούτε τα πάντα σαν να βρίσκεστε στο στούντιο. Οι οδηγοί ισοσταθμισμένου επαγώγιμου αποκαλύπτουν εντυπωσιακά πρίμα και πλούσια φυσικά φωνητικά. Οι δυναμικοί οδηγοί παράγουν βαθιά, ακριβή μπάσα και πλούσιες ορχηστρικές υφές.
Όπου κι αν βρίσκεστε, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά δημιουργούν τον ιδανικό χώρο ακρόασης. Η υβριδική ακύρωση θορύβου χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και προηγμένη επεξεργασία ήχου για τον αποκλεισμό των ανεπιθύμητων ήχων. Τα καλύμματα των ακουστικών ακύρωσης θορύβου από αφρολέξ Comply προσθέτουν μεγαλύτερη απόλαυση χάρη στην ασφαλή και άνετη εφαρμογή τους.
Με αυτά τα ακουστικά πλήρως φορτισμένα και μια πλήρως φορτισμένη θήκη, μπορείτε να ταξιδεύετε απολαμβάνοντας χρόνο αναπαραγωγής πάνω από μία ημέρα. Επιπλέον, η μουσική διακόπτεται προσωρινά αν βγάλετε το ακουστικό, ώστε να μην χάνετε ούτε μία νότα. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί ασύρματα.
Βραβεία
4.1
από 5
34
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Daudder
05/06/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great sound, battery life and comfortable
Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.
Πλεονεκτήματα
Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case
Μειονεκτήματα
Large size (but comfortable to wear for hours)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1BK True Wireless Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1BK True Wireless Headphones
Kingwulf 69
25/01/2026
Deutschland
Einer der besten InEars Ever
Was soll ich lange schreiben diese InEars sind überragend ich vergleiche sie sogar mit den DEVIALET GEMINI die ich auch besitze man muss nur die richtigen Ohrstöpsel verwenden weil sie sonst aufgrund ihrer grösse raus segeln hat man aber erst die richtigen gefunden ( in meinem Fall die mitgelieferten COMPLY Foam Tips ) sind sie absolut Top. In jedem Kopfhörer sind 2 membrane und das hört man auch echt faszinierend wie tief sie in den Basskeller gehen und trotzdem die Mitten und Höhen so luftig, präzise und klar klingen Vergesst die anderen namhaften Marken für mich steht Philips Fidelio seit eh und je für absolut professionellen hörgenuss Ich hab auch den T2 InEar, M1 Overear, den X2HR Overear Pro Kopfhörer und die S2 InEars
Πλεονεκτήματα
Unzählig viele
Μειονεκτήματα
Das Ladecase ist nicht gerade das kleinste aber dafür aus edlem Aluminium und mit Muirhead Leder äusserst Edel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer
Toncha
02/05/2025
Sverige
Goood
Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar
Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar