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  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
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  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
  • Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.

Μη διαθέσιμο πλέον

FidelioΑσύρματα ακουστικά True

T1BK/00

4.1
| (34) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5 Βραβεία

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.
Αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει. Ο ευρύχωρος, λεπτομερής ήχος αυτών των κορυφαίων, πραγματικά ασύρματων ακουστικών σάς βάζει ακριβώς στην καρδιά του κομματιού. Η καλύτερη ακύρωση θορύβου και η ασφαλής, άνετη εφαρμογή σάς κρατούν βυθισμένους όπου κι αν βρίσκεστε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδιασμένα για τη ζωή εν κινήσει.

  • Φυσικός ήχος Fidelio

  • Ακύρωση θορύβου Pro+

  • Μείωση θορύβου ανέμου

  • Κορυφαία εφαρμογή γενικής χρήσης

Philips Fidelio. Πλούσιος, φυσικός ήχος

Philips Fidelio. Πλούσιος, φυσικός ήχος

Από EDM έως ροκ, κλασική μουσική έως χιπ-χοπ, αυτά τα ακουστικά υψηλής ποιότητας audiophile σάς επιτρέπουν να ακούτε τα πάντα σαν να βρίσκεστε στο στούντιο. Οι οδηγοί ισοσταθμισμένου επαγώγιμου αποκαλύπτουν εντυπωσιακά πρίμα και πλούσια φυσικά φωνητικά. Οι δυναμικοί οδηγοί παράγουν βαθιά, ακριβή μπάσα και πλούσιες ορχηστρικές υφές.

Βυθίστε παντού. Ακύρωση θορύβου Pro+

Βυθίστε παντού. Ακύρωση θορύβου Pro+

Όπου κι αν βρίσκεστε, αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά δημιουργούν τον ιδανικό χώρο ακρόασης. Η υβριδική ακύρωση θορύβου χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και προηγμένη επεξεργασία ήχου για τον αποκλεισμό των ανεπιθύμητων ήχων. Τα καλύμματα των ακουστικών ακύρωσης θορύβου από αφρολέξ Comply προσθέτουν μεγαλύτερη απόλαυση χάρη στην ασφαλή και άνετη εφαρμογή τους.

Περισσότερη μουσική. Έως 48 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με τη θήκη φόρτισης

Με αυτά τα ακουστικά πλήρως φορτισμένα και μια πλήρως φορτισμένη θήκη, μπορείτε να ταξιδεύετε απολαμβάνοντας χρόνο αναπαραγωγής πάνω από μία ημέρα. Επιπλέον, η μουσική διακόπτεται προσωρινά αν βγάλετε το ακουστικό, ώστε να μην χάνετε ούτε μία νότα. Η θήκη μπορεί να φορτιστεί ασύρματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.1

από 5

34

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

05/06/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great sound, battery life and comfortable

Great in ear buds, that have full set of ANC features (best controlled thru app), excellent sound (customizable thru app). Battery life is also exceptional in all ways. Case has wireless charging to complete the total package. While on the large size (yeah battery!) they are quite lightweight and comfortable. Come with 9 sets of tips, including Comply foam tips.

Πλεονεκτήματα

Battery life, customized sound, ANC, total feature set, Wireless Charging case

Μειονεκτήματα

Large size (but comfortable to wear for hours)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1BK True Wireless Headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1BK True Wireless Headphones

25/01/2026

Deutschland

Deutschland

Einer der besten InEars Ever

Was soll ich lange schreiben diese InEars sind überragend ich vergleiche sie sogar mit den DEVIALET GEMINI die ich auch besitze man muss nur die richtigen Ohrstöpsel verwenden weil sie sonst aufgrund ihrer grösse raus segeln hat man aber erst die richtigen gefunden ( in meinem Fall die mitgelieferten COMPLY Foam Tips ) sind sie absolut Top. In jedem Kopfhörer sind 2 membrane und das hört man auch echt faszinierend wie tief sie in den Basskeller gehen und trotzdem die Mitten und Höhen so luftig, präzise und klar klingen Vergesst die anderen namhaften Marken für mich steht Philips Fidelio seit eh und je für absolut professionellen hörgenuss Ich hab auch den T2 InEar, M1 Overear, den X2HR Overear Pro Kopfhörer und die S2 InEars

Πλεονεκτήματα

Unzählig viele

Μειονεκτήματα

Das Ladecase ist nicht gerade das kleinste aber dafür aus edlem Aluminium und mit Muirhead Leder äusserst Edel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1WT True Wireless Kopfhörer

02/05/2025

Sverige

Sverige

Goood

Good for easy goin everyday buissnes plus excellent sound.

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

Η αξιολογηση έγινε για Fidelio T1BK True Wireless-hörlurar

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.