ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Series 1000 Σύστημα ατμού για ρούχα

Υποστήριξη

Series 1000Σύστημα ατμού για ρούχα

STE1040/20

Series 1000 Σύστημα ατμού για ρούχα

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

  • PDF αρχείο, 5.1 MB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 633.3 kB
  • 24 March 2026

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε