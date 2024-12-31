ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων σε όλα τα είδη υφασμάτων
  • Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων σε όλα τα είδη υφασμάτων

Series 1000Σύστημα ατμού για ρούχα

STE1040/20

Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων σε όλα τα είδη υφασμάτων
Το σύστημα ατμού Philips 1000 Series είναι ο καθημερινός σας σύντροφος για εύκολη αφαίρεση τσακίσεων. Χάρη στις πολλές ρυθμίσεις ατμού και το μεγάλο δοχείο νερού, μπορείτε να σιδερώνετε με ατμό άνετα όλα τα είδη υφασμάτων γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς διακοπές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ατμός μεγάλης διαρκείας με δοχείο νερού 1,8 L

Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων σε όλα τα είδη υφασμάτων

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων

  • Ενσωματωμένο Styleboard

  • 3 ρυθμίσεις ατμού

  • Συνεχής παροχή ατμού 36 γρ./λεπτό

  • Αφαίρεση έως και 99,9% των βακτηρίων*

Μεγάλο και αποσπώμενο δοχείο νερού

Μεγάλο και αποσπώμενο δοχείο νερού

Το μεγάλο δοχείο νερού 1,8 λίτρων μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολη αναπλήρωση, για μεγάλα διαστήματα παροχής ατμού χωρίς διακοπές.

Συνεχής παροχή ατμού έως και 36 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως και 36 γρ./λεπτό

Το σύστημα ατμού παράγει 36 γρ./λεπτό ισχυρού συνεχούς ατμού για αφαίρεση των τσακίσεων με λίγες μόνο κινήσεις

Πολλές ρυθμίσεις ατμού για καλύτερα αποτελέσματα

Πολλές ρυθμίσεις ατμού για καλύτερα αποτελέσματα

Ρυθμίστε τον ατμό που προτιμάτε για βέλτιστα αποτελέσματα σε διαφορετικά υφάσματα. Χρησιμοποιήστε χαμηλή παροχή ατμού για πιο λεπτά υφάσματα και πιο ισχυρή ρύθμιση για πιο χοντρά υφάσματα και παλτό.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. δοκιμή από ανεξάρτητο ινστιτούτο για βακτήρια τύπου E. Coli, S. Aureus, C. Albicans και ακάρεα σε βαμβάκι με χρήση ατμού για 10 δευτερόλεπτα