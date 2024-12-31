2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
STE1040/20
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων
Ενσωματωμένο Styleboard
3 ρυθμίσεις ατμού
Συνεχής παροχή ατμού 36 γρ./λεπτό
Αφαίρεση έως και 99,9% των βακτηρίων*
Το μεγάλο δοχείο νερού 1,8 λίτρων μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολη αναπλήρωση, για μεγάλα διαστήματα παροχής ατμού χωρίς διακοπές.
Το σύστημα ατμού παράγει 36 γρ./λεπτό ισχυρού συνεχούς ατμού για αφαίρεση των τσακίσεων με λίγες μόνο κινήσεις
Ρυθμίστε τον ατμό που προτιμάτε για βέλτιστα αποτελέσματα σε διαφορετικά υφάσματα. Χρησιμοποιήστε χαμηλή παροχή ατμού για πιο λεπτά υφάσματα και πιο ισχυρή ρύθμιση για πιο χοντρά υφάσματα και παλτό.
Κριτικές
δοκιμή από ανεξάρτητο ινστιτούτο για βακτήρια τύπου E. Coli, S. Aureus, C. Albicans και ακάρεα σε βαμβάκι με χρήση ατμού για 10 δευτερόλεπτα