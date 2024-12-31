Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων σε όλα τα είδη υφασμάτων

Το σύστημα ατμού Philips 1000 Series είναι ο καθημερινός σας σύντροφος για εύκολη αφαίρεση τσακίσεων. Χάρη στις πολλές ρυθμίσεις ατμού και το μεγάλο δοχείο νερού, μπορείτε να σιδερώνετε με ατμό άνετα όλα τα είδη υφασμάτων γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς διακοπές.