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6000 seriesΠοντίκι Bluetooth πολλαπλών συσκευών

SPK7607B/27

Η απόδοση συναντά την άνεση

Το γρήγορο, ρυθμιζόμενο DPI 3200 και η ασύρματη σύνδεση Bluetooth σάς βοηθούν να εργάζεστε απρόσκοπτα και αποτελεσματικά σε τρεις συσκευές ταυτόχρονα, με ένα μόνο ποντίκι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Η απόδοση συναντά την άνεση

  • Λειτουργικότητα πολλαπλών συσκευών

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Αθόρυβος σχεδιασμός

  • Έως 3200 DPI (ρυθμιζόμενο)

Τα κουμπιά αντέχουν σε εκατομμύρια κλικ, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής

Τα κουμπιά αντέχουν σε εκατομμύρια κλικ, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής

Μείωση του ήχου κλικ, για μια αθόρυβη και άνετη εμπειρία

Μείωση του ήχου κλικ, για μια αθόρυβη και άνετη εμπειρία

Ασύρματη σύνδεση 2,4G για έναν πλήρως ασύρματο χώρο εργασίας

Ασύρματη σύνδεση 2,4G για έναν πλήρως ασύρματο χώρο εργασίας

Κρατήστε τα καλώδια του υπολογιστή μακριά. Κάθε πληκτρολόγιο/ποντίκι που διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να συνδεθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω γρήγορης ασύρματης σύνδεσης 2,4 Hz. Η απλή διαδικασία εγκατάστασης, σε συνδυασμό με την κομψή σχεδίαση του αξεσουάρ, εξασφαλίζει μια καθαρή επιφάνεια εργασίας χωρίς καλώδια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.