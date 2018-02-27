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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχεία για notebook με τροφοδοσία μέσω USB

SPA20/00

4.1

| (16) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Κορυφαίος ήχος

Παίζουμε υπέροχη μουσική, φωνητικά και soundtrack! Απλώς συνδέστε μας στο notebook σας και θα σας προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης ζωντανεύοντας τη μουσική και τους ήχους σας. Με την πρακτική διαχείριση καλωδίων έχετε και μια τακτοποιημένη επιφάνεια εργασίας!

Δείτε όλα τα οφέλη

Κορυφαίος ήχος

  • Τροφοδοσία μέσω USB

  • Είσοδος ήχου

Πλούσια μπάσα

Αυτό το ηχείο υπολογιστή της Philips προσφέρει καλή ποιότητα ήχου και μια πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα κουτιού ηχείου.

Βύσμα USB για ισχύ

Βύσμα USB για ισχύ

Χάρη στην πρακτικότητα plug-and-play, το καλώδιο USB συνδέεται απευθείας σε οποιαδήποτε θύρα USB και το notebook το αναγνωρίζει αυτόματα ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.

Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

16

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

super sound

super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull

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Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Notebook USB speakers

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Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Notebook USB speakers

09/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little speakers

I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.

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Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Notebook USB speakers

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Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Notebook USB speakers

07/07/2014

Italia

Italia

Lo stile vintage miniaturizzato.

Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!

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Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Altoparlanti USB per notebook

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Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Altoparlanti USB per notebook

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.