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Μη διαθέσιμο πλέον
Κορυφαίος ήχος
Παίζουμε υπέροχη μουσική, φωνητικά και soundtrack! Απλώς συνδέστε μας στο notebook σας και θα σας προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης ζωντανεύοντας τη μουσική και τους ήχους σας. Με την πρακτική διαχείριση καλωδίων έχετε και μια τακτοποιημένη επιφάνεια εργασίας!
Τροφοδοσία μέσω USB
Είσοδος ήχου
Αυτό το ηχείο υπολογιστή της Philips προσφέρει καλή ποιότητα ήχου και μια πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα κουτιού ηχείου.
Χάρη στην πρακτικότητα plug-and-play, το καλώδιο USB συνδέεται απευθείας σε οποιαδήποτε θύρα USB και το notebook το αναγνωρίζει αυτόματα ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.
4.1
από 5
16
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
porsche
27/02/2018
United Kingdom
super sound
super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Notebook USB speakers
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Notebook USB speakers
KevM
09/09/2013
United Kingdom
Brilliant little speakers
I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Notebook USB speakers
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Notebook USB speakers
Nello28
07/07/2014
Italia
Lo stile vintage miniaturizzato.
Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Altoparlanti USB per notebook
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPA20 Altoparlanti USB per notebook