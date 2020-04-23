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  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Front Product Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine SM5572/10
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

Μη διαθέσιμο πλέον

Saeco PicoBaristo DeluxeΣούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

SM5572/10

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει

Εξερευνήστε τον κόσμο του καφέ με τα συνήθη ροφήματα Espresso και Cappuccino ή με εξειδικευμένα ροφήματα καφέ όπως Americano ή Espresso Macchiato

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει

  • 13 ροφήματα

  • Ενσωματωμένη premium κανάτα γάλακτος

  • Ανθρακί πρόσοψη

  • Ρυθμιζόμενος μύλος 12 βημάτων

20.000 φλιτζάνια εκλεκτού καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

20.000 φλιτζάνια εκλεκτού καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

Οι μύλοι μας είναι φτιαγμένοι από υπερσύγχρονο κεραμικό υλικό για εξαιρετική αντοχή και ακρίβεια. Αλέθουν απαλά τους φρέσκους κόκκους, χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης. Έτσι, απελευθερώνουν όλα τα αρώματα, δίνοντας στον καφέ σας κορυφαία γεύση για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.

Σήμα CSA: Η Saeco εξάγει όλο το άρωμα και τη γεύση από τους κόκκους καφέ

Σήμα CSA: Η Saeco εξάγει όλο το άρωμα και τη γεύση από τους κόκκους καφέ

Η τεχνολογία Saeco σάς επιτρέπει να εξάγετε τις καλύτερες γεύσεις από τους αγαπημένους σας κόκκους καφέ για έντονο και αυθεντικό άρωμα και γεύση (καβουρδισμένοι, με επίγευση σοκολάτας, με επίγευση καρυδιού, φρουτώδεις, με επίγευση λουλουδιών, πικάντικοι)

Γρήγορη προετοιμασία με μπόιλερ νερού υψηλής απόδοσης

Γρήγορη προετοιμασία με μπόιλερ νερού υψηλής απόδοσης

Ο τέλειος καφές απαιτεί τέλειες θερμοκρασίες. Το υψηλής απόδοσης σύστημα Τhermoblock είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο και με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, τα οποία φτάνουν γρήγορα στις βέλτιστες υψηλές θερμοκρασίες

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

23/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ

Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,

Πλεονεκτήματα

ΟΛΑ

Μειονεκτήματα

ΤΙΠΟΤΑ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού