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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει
Εξερευνήστε τον κόσμο του καφέ με τα συνήθη ροφήματα Espresso και Cappuccino ή με εξειδικευμένα ροφήματα καφέ όπως Americano ή Espresso Macchiato
13 ροφήματα
Ενσωματωμένη premium κανάτα γάλακτος
Ανθρακί πρόσοψη
Ρυθμιζόμενος μύλος 12 βημάτων
Οι μύλοι μας είναι φτιαγμένοι από υπερσύγχρονο κεραμικό υλικό για εξαιρετική αντοχή και ακρίβεια. Αλέθουν απαλά τους φρέσκους κόκκους, χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης. Έτσι, απελευθερώνουν όλα τα αρώματα, δίνοντας στον καφέ σας κορυφαία γεύση για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.
Η τεχνολογία Saeco σάς επιτρέπει να εξάγετε τις καλύτερες γεύσεις από τους αγαπημένους σας κόκκους καφέ για έντονο και αυθεντικό άρωμα και γεύση (καβουρδισμένοι, με επίγευση σοκολάτας, με επίγευση καρυδιού, φρουτώδεις, με επίγευση λουλουδιών, πικάντικοι)
Ο τέλειος καφές απαιτεί τέλειες θερμοκρασίες. Το υψηλής απόδοσης σύστημα Τhermoblock είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο και με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, τα οποία φτάνουν γρήγορα στις βέλτιστες υψηλές θερμοκρασίες
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΘΡΥΛΟΣ
23/04/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
Η τελεια μηχανη για τελειο εσπρεσο γρηγορη φυσιολογικος θορυβος και πολλες επιλογες ροφηματωνΤα χρηματα της τα αξιζει και με το παραπανω Η απολαυση του καφε.,
Πλεονεκτήματα
ΟΛΑ
Μειονεκτήματα
ΤΙΠΟΤΑ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo Deluxe SM5572/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ημερομηνία χρήσης 2019-03-23
Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού