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  • Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει
  • Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει
  • Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει
  • Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει
  • Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει
  • Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει
  • Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει
  • Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει

Μη διαθέσιμο πλέον

Saeco PicoBaristoΣούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

SM5470/10

4.3
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει
Εξερευνήστε τον κόσμο του καφέ με τα συνήθη ροφήματα Espresso και Cappuccino ή με εξειδικευμένα ροφήματα καφέ όπως Americano ή Espresso Macchiato
Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικός καφές, που ετοιμάζεται εύκολα όπως ακριβώς σας αρέσει

  • 10 ροφήματα

  • Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος

  • Μαύρο

  • AquaClean

20.000 φλιτζάνια εκλεκτού καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

20.000 φλιτζάνια εκλεκτού καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

Οι μύλοι μας είναι φτιαγμένοι από υπερσύγχρονο κεραμικό υλικό για εξαιρετική αντοχή και ακρίβεια. Αλέθουν απαλά τους φρέσκους κόκκους, χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης. Έτσι, απελευθερώνουν όλα τα αρώματα, δίνοντας στον καφέ σας κορυφαία γεύση για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.

Σήμα CSA: Η Saeco εξάγει όλο το άρωμα και τη γεύση από τους κόκκους καφέ

Σήμα CSA: Η Saeco εξάγει όλο το άρωμα και τη γεύση από τους κόκκους καφέ

Η τεχνολογία Saeco σάς επιτρέπει να εξάγετε τις καλύτερες γεύσεις από τους αγαπημένους σας κόκκους καφέ για έντονο και αυθεντικό άρωμα και γεύση (καβουρδισμένοι, με επίγευση σοκολάτας, με επίγευση καρυδιού, φρουτώδεις, με επίγευση λουλουδιών, πικάντικοι)

Γρήγορη προετοιμασία με μπόιλερ νερού υψηλής απόδοσης

Γρήγορη προετοιμασία με μπόιλερ νερού υψηλής απόδοσης

Ο τέλειος καφές απαιτεί τέλειες θερμοκρασίες. Το υψηλής απόδοσης σύστημα Τhermoblock είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο και με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, τα οποία φτάνουν γρήγορα στις βέλτιστες υψηλές θερμοκρασίες

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
2
1

26/11/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εγγύηση και αξιοπηστία.

Η μηχανή είναι εξαιρετική. Την χρησιμοποιώ εδώ και δυο μήνες και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με την επιλογή ενός σωστού καφέ espresso, πίνεις καφέ πραγματικά πολύ καλό. Το μόνο που δεν μου αρέσει, είναι ότι στην έναρξη της έγχυσης (καφέ ή Αφρόγαλα) βγάζει λίγο ζεστό νερό, πιθανών για καθαρισμό των ακροφυσίων. Θα προτιμούσα να μην γινόταν αυτό, γιατί αν δεν το ξέρεις και πέσει μέσα στον καφέ, σε μικρή δόση καφέ, ίσως επηρεάσει την γεύση. Εγώ το έχω συνηθίσει και στην έναρξη έγχυσης το συλλέγω, πριν βάλω το ποτήρι. Μου αρέσει που έχει φίλτρο (AquaClean) για προστασία της μηχανής από τα άλατα. Κάποιος που πίνει σε καθημερινή βάσει περισσότερους από δυο καφέδες, είναι σίγουρο ότι θα κάνει απόσβεση των χρημάτων που έδωσε. Απλά θέλει προσοχή στην επιλογή ενός καλού καφέ.

Πλεονεκτήματα

Υπέροχος καφές. Μηχανή που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει σε σχέση με άλλες τις αγοράς.

Μειονεκτήματα

Θα ήθελα περισσότερες επιλογές απο το μενού, για αφρόγαλα. Ουσιαστικά αυτό που κάνει, είναι να σου ζεσταίνει το γάλα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

17/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Άριστο μηχάνημα!

Tην picobaristo την απέκτησα ύστερα από μεγάλη έρευνα αγοράς. Και δεν έπεσα έξω. Κάνει και με το παραπάνω αυτά που υπόσχεται. Βγάζει εξαιρετικό καφέ espresso και παρομοίως όλα τα άλλα ροφήματα. Εδώ σημειώνω και τον ανυπέρβλητο capuccino που παρασκευάζει. Δεν έπινα ποτέ γάλα με τον καφέ μου και το μηχάνημα με έκανε να παραβώ τον κανόνα μου. Αυτό είναι! Η pico baristo φυσάει και σου αλλάζει τα γούστα. μυστικό: 1 τρίβει τον καφέ, 2 κάνει το θόρυβο καθαρισμού μπορεί να ρίξει λίγο νερό και 3 τότε βάζεις το φλιτζάνι σου.

Πλεονεκτήματα

άριστη ποιότητα

Μειονεκτήματα

δεν έχει τίποτα αρνητικό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

24/10/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Συσκευή για αφρογαλα

Θα προτιμούσα το στόμιο της συσκευής αφρογαλα να είναι πιο κοντά στην κούπα ώστε να μη λερώνει, ούτε τη μηχανή αλλά ούτε και τον χορό έξω από την κούπα. Επίσης στην αρχή πριν βγει το αφρογαλα βγάζει μια ποσότητα νερού . αυτό γίνεται και στην έξοδο του καφέ, πριν τρέξει ο καφές βγάζει μια ποσότητα νερού μέσα στην κούπα με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ελαφρύς ο καφές.

Πλεονεκτήματα

Αρκετά καλό άρωμα και θερμοκρασία

Μειονεκτήματα

Οι παρατηρήσεις που έγραψα παραπάνω

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.

  2. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού