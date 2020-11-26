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Μη διαθέσιμο πλέον
10 ροφήματα
Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος
Μαύρο
AquaClean
Οι μύλοι μας είναι φτιαγμένοι από υπερσύγχρονο κεραμικό υλικό για εξαιρετική αντοχή και ακρίβεια. Αλέθουν απαλά τους φρέσκους κόκκους, χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης. Έτσι, απελευθερώνουν όλα τα αρώματα, δίνοντας στον καφέ σας κορυφαία γεύση για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.
Η τεχνολογία Saeco σάς επιτρέπει να εξάγετε τις καλύτερες γεύσεις από τους αγαπημένους σας κόκκους καφέ για έντονο και αυθεντικό άρωμα και γεύση (καβουρδισμένοι, με επίγευση σοκολάτας, με επίγευση καρυδιού, φρουτώδεις, με επίγευση λουλουδιών, πικάντικοι)
Ο τέλειος καφές απαιτεί τέλειες θερμοκρασίες. Το υψηλής απόδοσης σύστημα Τhermoblock είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο και με περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι, τα οποία φτάνουν γρήγορα στις βέλτιστες υψηλές θερμοκρασίες
4.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
kyriakos29
26/11/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εγγύηση και αξιοπηστία.
Η μηχανή είναι εξαιρετική. Την χρησιμοποιώ εδώ και δυο μήνες και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με την επιλογή ενός σωστού καφέ espresso, πίνεις καφέ πραγματικά πολύ καλό. Το μόνο που δεν μου αρέσει, είναι ότι στην έναρξη της έγχυσης (καφέ ή Αφρόγαλα) βγάζει λίγο ζεστό νερό, πιθανών για καθαρισμό των ακροφυσίων. Θα προτιμούσα να μην γινόταν αυτό, γιατί αν δεν το ξέρεις και πέσει μέσα στον καφέ, σε μικρή δόση καφέ, ίσως επηρεάσει την γεύση. Εγώ το έχω συνηθίσει και στην έναρξη έγχυσης το συλλέγω, πριν βάλω το ποτήρι. Μου αρέσει που έχει φίλτρο (AquaClean) για προστασία της μηχανής από τα άλατα. Κάποιος που πίνει σε καθημερινή βάσει περισσότερους από δυο καφέδες, είναι σίγουρο ότι θα κάνει απόσβεση των χρημάτων που έδωσε. Απλά θέλει προσοχή στην επιλογή ενός καλού καφέ.
Πλεονεκτήματα
Υπέροχος καφές. Μηχανή που σίγουρα θα σε ενθουσιάσει σε σχέση με άλλες τις αγοράς.
Μειονεκτήματα
Θα ήθελα περισσότερες επιλογές απο το μενού, για αφρόγαλα. Ουσιαστικά αυτό που κάνει, είναι να σου ζεσταίνει το γάλα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
dimmid
17/03/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Άριστο μηχάνημα!
Tην picobaristo την απέκτησα ύστερα από μεγάλη έρευνα αγοράς. Και δεν έπεσα έξω. Κάνει και με το παραπάνω αυτά που υπόσχεται. Βγάζει εξαιρετικό καφέ espresso και παρομοίως όλα τα άλλα ροφήματα. Εδώ σημειώνω και τον ανυπέρβλητο capuccino που παρασκευάζει. Δεν έπινα ποτέ γάλα με τον καφέ μου και το μηχάνημα με έκανε να παραβώ τον κανόνα μου. Αυτό είναι! Η pico baristo φυσάει και σου αλλάζει τα γούστα. μυστικό: 1 τρίβει τον καφέ, 2 κάνει το θόρυβο καθαρισμού μπορεί να ρίξει λίγο νερό και 3 τότε βάζεις το φλιτζάνι σου.
Πλεονεκτήματα
άριστη ποιότητα
Μειονεκτήματα
δεν έχει τίποτα αρνητικό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Panos21
24/10/2019
Ελλάδα
Συσκευή για αφρογαλα
Θα προτιμούσα το στόμιο της συσκευής αφρογαλα να είναι πιο κοντά στην κούπα ώστε να μη λερώνει, ούτε τη μηχανή αλλά ούτε και τον χορό έξω από την κούπα. Επίσης στην αρχή πριν βγει το αφρογαλα βγάζει μια ποσότητα νερού . αυτό γίνεται και στην έξοδο του καφέ, πριν τρέξει ο καφές βγάζει μια ποσότητα νερού μέσα στην κούπα με αποτέλεσμα να γίνεται πιο ελαφρύς ο καφές.
Πλεονεκτήματα
Αρκετά καλό άρωμα και θερμοκρασία
Μειονεκτήματα
Οι παρατηρήσεις που έγραψα παραπάνω
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PicoBaristo SM5470/10 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.
Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού