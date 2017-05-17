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Μη διαθέσιμο πλέον
Έξοχη άνεση με πλήρεις δυνατότητες προσαρμογής
Ελαφριά ακουστικά κανονικού μεγέθους με πλήρως ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και καλύμματα ακουστικών για εξαιρετική εφαρμογή και άνετη ακρόαση
Οδηγοί ηχείων 40 χιλ./ανοικτού τύπου
Αγκαλιάζουν το αυτί
Καλώδιο ιδανικού μήκους για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα να επιλέξετε που θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή ήχου.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.3
από 5
23
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
SoundMaster
17/05/2017
United Kingdom
Perfect
My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.
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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Stereo Headphones
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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Stereo Headphones
daniele1993
01/02/2017
Italia
ce le ho da tre anni e sono tutt'ora molto soddisfatto
le consiglio, un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono veramente comode e leggere
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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Stereo Headphones
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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Stereo Headphones
Mariutzu
28/04/2013
Italia
Ottimo prodotto
Un ottimo prodotto , un suono molto chiaro e pulito con i bassi e gli alti molto dolci che non disturbano per niente, tutto a un prezzo proprio basso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Corded Audio Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Corded Audio Headphones