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Μη διαθέσιμο πλέον

Ενσύρματα ακουστικά ήχου

SHP2000/10

4.3

| (23) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Έξοχη άνεση με πλήρεις δυνατότητες προσαρμογής

Ελαφριά ακουστικά κανονικού μεγέθους με πλήρως ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και καλύμματα ακουστικών για εξαιρετική εφαρμογή και άνετη ακρόαση

Δείτε όλα τα οφέλη

Για μουσική, υπολογιστή, τηλεόραση

Έξοχη άνεση με πλήρεις δυνατότητες προσαρμογής

  • Οδηγοί ηχείων 40 χιλ./ανοικτού τύπου

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

Τα καλύμματα ακουστικών κανονικού μεγέθους αποκλείουν τους εξωτερικούς θορύβους

Χνουδωτά επικαλύμματα ακουστικών για άνετη πολύωρη ακρόαση

Καλώδιο 2 μέτρων για να βάζετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τσάντα σας

Καλώδιο ιδανικού μήκους για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα να επιλέξετε που θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

23

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

17/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.

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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Stereo Headphones

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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Stereo Headphones

01/02/2017

Italia

Italia

ce le ho da tre anni e sono tutt'ora molto soddisfatto

le consiglio, un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono veramente comode e leggere

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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Stereo Headphones

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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Stereo Headphones

28/04/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Un ottimo prodotto , un suono molto chiaro e pulito con i bassi e gli alti molto dolci che non disturbano per niente, tutto a un prezzo proprio basso

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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Corded Audio Headphones

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Η αξιολογηση έγινε για SHP2000 Corded Audio Headphones

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.