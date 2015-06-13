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Στερεοφωνικά ακουστικά

SHP1900/10

4
| (19) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Καλώδιο ιδανικού μήκους για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα να επιλέξετε που θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή ήχου.

Τα καλύμματα ακουστικών κανονικού μεγέθους αποκλείουν τους εξωτερικούς θορύβους

Πλήρως προσαρμόσιμο στήριγμα κεφαλής, για τέλεια εφαρμογή

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4.0

από 5

19

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/06/2015

España

España

Excelente

Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.

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Η αξιολογηση έγινε για SHP1900 Auriculares estéreo

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17/04/2013

España

España

casi perfecto

excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.

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05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Πλεονεκτήματα

Guter preis mit guter qulität.

Μειονεκτήματα

Klobig

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