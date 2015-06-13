2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαύρο
Καλώδιο ιδανικού μήκους για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα να επιλέξετε που θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή ήχου.
4.0
από 5
19
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Anonymo
13/06/2015
España
Excelente
Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1900 Auriculares estéreo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1900 Auriculares estéreo
leomarbellaonsoundcloud
17/04/2013
España
casi perfecto
excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1900 Auriculares estéreo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1900 Auriculares estéreo
SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Πλεονεκτήματα
Guter preis mit guter qulität.
Μειονεκτήματα
Klobig
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1900 Stereokopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP1900 Stereokopfhörer