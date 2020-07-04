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Μη διαθέσιμο πλέον
Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος
Ηχεία νεοδυμίου 40 χιλ. που εξασφαλίζουν έντονα, δυνατά μπάσα
Ισχυρά μπάσα για να αναβαθμίσετε την ακρόασή σας. Μην σας ξεγελάσει η κομψή τους σχεδίαση, καθώς ο ειδικά σχεδιασμένος αερισμός μπάσων και οι ειδικά συντονισμένοι οδηγοί παράγουν εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες που προσφέρουν στα ακουστικά το μοναδικό χαρακτηριστικό ήχο Bass+. Χρησιμοποιείται ξεχωριστή ακουστική ένταση για να διασφαλιστεί η σταθερά υψηλή απόδοση μπάσων σε κάθε παραγωγή.
Η μοναδική σχεδίαση αναδίπλωσης για μικρό μέγεθος προσφέρει την καλύτερη εμπειρία εν κινήσει. Τα ακουστικά μπορούν να αναδιπλωθούν για επίπεδη θέση ή για μικρό μέγεθος, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Μειονεκτήματα
son incontrôlable depuis le casque.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro