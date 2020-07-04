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  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+

Μη διαθέσιμο πλέον

BASS+Ακουστικά με μικρόφωνο

SHL3175WT/00

4
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Νιώστε το BASS+
Τα ακουστικά Philips BASS+ χαρίζουν στη μουσική σας δυνατά, έντονα μπάσα. Με κομψή αλλά ανθεκτική σχεδίαση, αυτά τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για όσους θέλουν πιο έντονα μπάσα χωρίς πολύ όγκο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Νιώστε το BASS+

  • Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

  • Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος

Ηχεία νεοδυμίου 40 χιλ.

Ηχεία νεοδυμίου 40 χιλ.

Ηχεία νεοδυμίου 40 χιλ. που εξασφαλίζουν έντονα, δυνατά μπάσα

Έντονα, δυνατά μπάσα που μπορείτε να αισθανθείτε

Έντονα, δυνατά μπάσα που μπορείτε να αισθανθείτε

Ισχυρά μπάσα για να αναβαθμίσετε την ακρόασή σας. Μην σας ξεγελάσει η κομψή τους σχεδίαση, καθώς ο ειδικά σχεδιασμένος αερισμός μπάσων και οι ειδικά συντονισμένοι οδηγοί παράγουν εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες που προσφέρουν στα ακουστικά το μοναδικό χαρακτηριστικό ήχο Bass+. Χρησιμοποιείται ξεχωριστή ακουστική ένταση για να διασφαλιστεί η σταθερά υψηλή απόδοση μπάσων σε κάθε παραγωγή.

Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος, εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Αναδίπλωση για μικρό μέγεθος, εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Η μοναδική σχεδίαση αναδίπλωσης για μικρό μέγεθος προσφέρει την καλύτερη εμπειρία εν κινήσει. Τα ακουστικά μπορούν να αναδιπλωθούν για επίπεδη θέση ή για μικρό μέγεθος, για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Μειονεκτήματα

son incontrôlable depuis le casque.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.