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Μη διαθέσιμο πλέον
Δυναμικός ήχος
Πανίσχυρα μπάσα και ήχος, χάρη στην απόδοση ισχύος 1000mW και τους οδηγούς νεοδυμίου 32mm. Σε συνδυασμό με τα μαλακά περιστροφικά ακουστικά, σας προσφέρουν άψογη ακρόαση κατά τις μετακινήσεις σας.
Τύπου DJ
Κόκκινο
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.
4.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
nenni89
15/09/2012
Italia
cuffie da veri intenditori !!!
ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)
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Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones
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Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones
Kroket
02/01/2014
España
excelente
Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!
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Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones
Margotte
04/12/2013
España
Es super cómodo y a la vez estético!!!
Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!
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Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones