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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

SHL3000RD/00

4.7

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Δυναμικός ήχος

Πανίσχυρα μπάσα και ήχος, χάρη στην απόδοση ισχύος 1000mW και τους οδηγούς νεοδυμίου 32mm. Σε συνδυασμό με τα μαλακά περιστροφικά ακουστικά, σας προσφέρουν άψογη ακρόαση κατά τις μετακινήσεις σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

με παρακολούθηση σε στιλ DJ

Δυναμικός ήχος

  • Τύπου DJ

  • Κόκκινο

Ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών και στήριγμα κεφαλής, για άψογη εφαρμογή

Ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών και στήριγμα κεφαλής, για άψογη εφαρμογή

Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.

Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για πανίσχυρο, δυναμικό ήχο

Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για πανίσχυρο, δυναμικό ήχο

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

15/09/2012

Italia

Italia

cuffie da veri intenditori !!!

ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)

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Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones

02/01/2014

España

España

excelente

Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!

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Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones

04/12/2013

España

España

Es super cómodo y a la vez estético!!!

Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!

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Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHL3000RD Headband headphones

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.