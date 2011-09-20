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Μη διαθέσιμο πλέον

CineosΨηφιακά ασύρματα ακουστικά

SHD9100/00

5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πεντακάθαρη μετάδοση

Ψηφιακά ασύρματα ακουστικά HiFi της Philips για λήψη του ευκρινέστερου δυνατού ήχου. Ο θόρυβος του περιβάλλοντος σχεδόν εξαλείφεται παρέχοντάς σας πεντακάθαρο ήχο. Η ενεργοποίηση της βάσης σύνδεσης με ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας εξασφαλίζει εύκολη επαναφόρτιση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματο ψηφιακό HiFi

Πεντακάθαρη μετάδοση

Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Ψηφιακός ήχος και μετάδοση για εξαιρετική ποιότητα

Το ηχητικό σήμα είναι ψηφιακό από το link μετάδοσης μέχρι τα ακουστικά, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα και αντίσταση σε παρεμβολές.

Σχεδιασμός που αναπνέει για άνεση σε παρατεταμένη χρήση

Το στήριγμα κεφαλής 'Auto Fit' με κάλυμμα διαθέτει πλέγμα που αναπνέει, ώστε να παραμένετε cool και άνετοι ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

20/09/2011

Nederland

Nederland

Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone

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