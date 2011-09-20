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Μη διαθέσιμο πλέον
Πεντακάθαρη μετάδοση
Ψηφιακά ασύρματα ακουστικά HiFi της Philips για λήψη του ευκρινέστερου δυνατού ήχου. Ο θόρυβος του περιβάλλοντος σχεδόν εξαλείφεται παρέχοντάς σας πεντακάθαρο ήχο. Η ενεργοποίηση της βάσης σύνδεσης με ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας εξασφαλίζει εύκολη επαναφόρτιση.
Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.
Το ηχητικό σήμα είναι ψηφιακό από το link μετάδοσης μέχρι τα ακουστικά, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα και αντίσταση σε παρεμβολές.
Το στήριγμα κεφαλής 'Auto Fit' με κάλυμμα διαθέτει πλέγμα που αναπνέει, ώστε να παραμένετε cool και άνετοι ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone