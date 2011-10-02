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Μη διαθέσιμο πλέον
SHD8600UG/10
Πεντακάθαρη, ασύρματη μετάδοση μουσικής
Τα ακουστικά SHD8600UG/10 σας δίνουν την ευκαιρία να απολαμβάνετε ελεύθερα τηλεόραση και μουσική στο σπίτι σας. Η ψηφιακή μετάδοση αποδίδει ομαλή λήψη και άρτια αναπαραγωγή ήχου. Τα περιστρεφόμενα καλύμματα ακουστικών και το αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό στήριγμα κεφαλής προσφέρουν επιπλέον άνεση και σταθερότητα.
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαύρο
Η ψηφιακή μετάδοση 2,4G Hz αποτρέπει τη συμπίεση και την απώλεια δεδομένων ανάμεσα στον πομπό και στα ακουστικά. Τα ψηφιακά σήματα μετατρέπονται σε αναλογικά σήματα στο τέλος της διαδικασίας μετάδοσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακή ποιότητα ήχου, με ομαλή ακουστική και ελάχιστη απώλεια δεδομένων.
Τα ηχεία με συντονισμένη ακουστική παράγουν πεντακάθαρο, ισορροπημένο ήχο μοναδικής καθαρότητας και ακρίβειας, τόσο στα υψηλότερα πρίμα όσο και στα πιο βαθιά μπάσα.
Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής αυτών των ακουστικών Philips προσαρμόζεται εύκολα στο κεφάλι σας χάρη σε έναν αυτόματο μηχανισμό.
3.5
από 5
27
Κριτικές
KeithO
02/10/2011
United Kingdom
Excellent design and comfortable to use.
After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.
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attilio48
15/05/2014
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.
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Pfalzkater
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Klang
Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei
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Η αξιολογηση έγινε για SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer