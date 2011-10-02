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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά HiFi

SHD8600UG/10

3.5

| (27) Κριτικές

Πεντακάθαρη, ασύρματη μετάδοση μουσικής

Τα ακουστικά SHD8600UG/10 σας δίνουν την ευκαιρία να απολαμβάνετε ελεύθερα τηλεόραση και μουσική στο σπίτι σας. Η ψηφιακή μετάδοση αποδίδει ομαλή λήψη και άρτια αναπαραγωγή ήχου. Τα περιστρεφόμενα καλύμματα ακουστικών και το αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό στήριγμα κεφαλής προσφέρουν επιπλέον άνεση και σταθερότητα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ψηφιακή ασύρματη μετάδοση

Πεντακάθαρη, ασύρματη μετάδοση μουσικής

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαύρο

Πεντακάθαρη ψηφιακή μετάδοση (2,4GHz)

Η ψηφιακή μετάδοση 2,4G Hz αποτρέπει τη συμπίεση και την απώλεια δεδομένων ανάμεσα στον πομπό και στα ακουστικά. Τα ψηφιακά σήματα μετατρέπονται σε αναλογικά σήματα στο τέλος της διαδικασίας μετάδοσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακή ποιότητα ήχου, με ομαλή ακουστική και ελάχιστη απώλεια δεδομένων.

Ηχεία με συντονισμένη ακουστική για εξαιρετική ποιότητα ήχου

Τα ηχεία με συντονισμένη ακουστική παράγουν πεντακάθαρο, ισορροπημένο ήχο μοναδικής καθαρότητας και ακρίβειας, τόσο στα υψηλότερα πρίμα όσο και στα πιο βαθιά μπάσα.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής που εξασφαλίζει άψογη εφαρμογή

Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής αυτών των ακουστικών Philips προσαρμόζεται εύκολα στο κεφάλι σας χάρη σε έναν αυτόματο μηχανισμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

27

Κριτικές

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent design and comfortable to use.

After a little difficulty in getting sufficient volume when I discovered that my TV allowed the headphone socket output volume to be adjusted this head set is remarkably comfortable and easy to use. Perhaps the one slight downside is the difficulty in placing the set in the charge cradle. But I'll soon master that. Altogether a very good buy.

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15/05/2014

Italia

Italia

ottimo rapporto qualità prezzo

Fidandomi delle diverse recensioni positive incontrate su siti e-commerce, ho acquistato questa ottima cuffia wireless. Ho fatto bene, il prodotto risponde ai requisiti descritti. Ottimi bassi, dialoghi chiari.

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02/04/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang

Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei

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Η αξιολογηση έγινε για SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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