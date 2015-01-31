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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά hi-fi

SHC8535/10

4

| (55) Κριτικές

Ασύρματη ελευθερία, καθαρός ήχος

Η ελευθερία να απολαμβάνετε τη μουσική στο σπίτι σας. Με αναπαραγωγή ήχου Hi-Fi, αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά SHC8535/10 της Philips σάς παρέχουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματη ελευθερία, καθαρός ήχος

  • Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

Η πρακτική λειτουργία αυτόματου συντονισμού εξασφαλίζει βέλτιστη λήψη

Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Τα προδιαμορφωμένα μαλακά καλύμματα αυτιών εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

55

Κριτικές

31/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Really good stuff, awesome sound

I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good comfortable headphones

It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones

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Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones

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Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones

03/11/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottime cuffie wireless

Dopo diversi giorni di utilizzo devo dire che le cuffie funzionano perfettamente. Premetto che le uso per l'ascolto dei film, ma sicuramente buone anche per la musica. Ottimo isolamento dall'esterno, ottima qualità del suono, nessun fruscio di sottofondo, buona la durata della batteria non ho idea di quanto dura perchè dopo ogni utilizzo la ripongo nella base di ricarica senza alcuna difficoltà nel trovare la posizione dei contatti. Unico neo del tutto insignificante che all'accensione (non sempre) bisogna premere il pulsante di ricerca base.

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Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.