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Μη διαθέσιμο πλέον
SHC8535/10
Ασύρματη ελευθερία, καθαρός ήχος
Η ελευθερία να απολαμβάνετε τη μουσική στο σπίτι σας. Με αναπαραγωγή ήχου Hi-Fi, αυτά τα στερεοφωνικά ακουστικά SHC8535/10 της Philips σάς παρέχουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων.
Οδηγοί 40 χιλ./κλειστού τύπου
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.
4.0
από 5
55
Κριτικές
boby56
31/01/2015
United Kingdom
Really good stuff, awesome sound
I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.
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Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Swanny
24/07/2012
United Kingdom
Good comfortable headphones
It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Max07
03/11/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottime cuffie wireless
Dopo diversi giorni di utilizzo devo dire che le cuffie funzionano perfettamente. Premetto che le uso per l'ascolto dei film, ma sicuramente buone anche per la musica. Ottimo isolamento dall'esterno, ottima qualità del suono, nessun fruscio di sottofondo, buona la durata della batteria non ho idea di quanto dura perchè dopo ogni utilizzo la ripongo nella base di ricarica senza alcuna difficoltà nel trovare la posizione dei contatti. Unico neo del tutto insignificante che all'accensione (non sempre) bisogna premere il pulsante di ricerca base.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8535 Wireless hi-fi headphones