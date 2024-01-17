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SHC5200/10
Μετάδοση FM
Άψογη εφαρμογή
Χρόνος αναπαραγωγής έως 14 ώρες
Ο οδηγός ηχείου 32 χιλ. είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό στοιχείο για απόδοση ήχου χωρίς παραμορφώσεις, με οποιοδήποτε σήμα εισόδου.
Συνήθως, τα ακουστικά εξωτερικού χώρου προσαρμόζονται ρυθμίζοντας ένα στήριγμα κεφαλής με δυνατότητα επέκτασης στη σωστή θέση. Αυτό μπορεί να γίνεται κουραστικό καθώς συνήθως πρέπει να το ρυθμίζετε κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Απολαύστε τη μουσική σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα με αυτό το ευέλικτο, αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό σύστημα κεφαλής των ακουστικών, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στο σχήμα και το μέγεθος του κεφαλιού σας.
Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.
3.3
από 5
83
Κριτικές
Manxjc
17/01/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Easy listening.
I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.
Πλεονεκτήματα
Light weight, easy to adjust volume.
Μειονεκτήματα
None found so far.
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Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone
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Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone
Tanino 53
22/03/2024
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Le cuffie hanno una ottima resa
Apparecchio con una eccellente resa acustica ottimo l’isolamento dall’ambiente circostante.
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Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Cuffia HiFi wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Cuffia HiFi wireless
VitoLeonardoBE2
23/10/2023
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Il prodotto.
Un ottimo prodotto per l’ascolto e arriva d’apertutto quando mi muovo per la casa.
Πλεονεκτήματα
È performante e arriva d’apertutto.
Μειονεκτήματα
Nulla.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Cuffia HiFi wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Cuffia HiFi wireless