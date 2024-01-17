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Ασύρματα ακουστικά HiFi

SHC5200/10

3.3
| (83) Κριτικές
Ασύρματη ελευθερία
Τέλος στην ακαταστασία των καλωδίων: τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική οπουδήποτε στο σπίτι. Με την επαναφορτιζόμενη και πανάλαφρη σχεδίαση, μπορείτε να φοράτε τα ακουστικά SHC5200/10 της Philips όσο θέλετε, χωρίς να κουράζεστε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πλήρως επαναφορτιζόμενα ασύρματα ακουστικά

Ασύρματη ελευθερία

  • Μετάδοση FM

  • Άψογη εφαρμογή

  • Χρόνος αναπαραγωγής έως 14 ώρες

Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για υψηλή απόδοση ήχου

Ο οδηγός ηχείου 32 χιλ. είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό στοιχείο για απόδοση ήχου χωρίς παραμορφώσεις, με οποιοδήποτε σήμα εισόδου.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής

Συνήθως, τα ακουστικά εξωτερικού χώρου προσαρμόζονται ρυθμίζοντας ένα στήριγμα κεφαλής με δυνατότητα επέκτασης στη σωστή θέση. Αυτό μπορεί να γίνεται κουραστικό καθώς συνήθως πρέπει να το ρυθμίζετε κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Απολαύστε τη μουσική σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα με αυτό το ευέλικτο, αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό σύστημα κεφαλής των ακουστικών, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στο σχήμα και το μέγεθος του κεφαλιού σας.

Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.

Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.3

από 5

83

Κριτικές

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Easy listening.

I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.

Πλεονεκτήματα

Light weight, easy to adjust volume.

Μειονεκτήματα

None found so far.

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Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

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Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone

22/03/2024

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Le cuffie hanno una ottima resa

Apparecchio con una eccellente resa acustica ottimo l’isolamento dall’ambiente circostante.

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Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Cuffia HiFi wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Cuffia HiFi wireless

23/10/2023

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Il prodotto.

Un ottimo prodotto per l’ascolto e arriva d’apertutto quando mi muovo per la casa.

Πλεονεκτήματα

È performante e arriva d’apertutto.

Μειονεκτήματα

Nulla.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Cuffia HiFi wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC5200 Cuffia HiFi wireless

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.