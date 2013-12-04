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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία συναισθηματικού οφέλους
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά HiFi

SHC5111/10

3.3

| (10) Κριτικές

Ασύρματη ελευθερία

Τέλος στην ακαταστασία των καλωδίων: τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική οπουδήποτε στο σπίτι. Με την επαναφορτιζόμενη και πανάλαφρη σχεδίαση, μπορείτε να φοράτε τα ακουστικά SHC5100/10 της Philips όσο θέλετε, χωρίς να κουράζεστε.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πλήρως επαναφορτιζόμενα ασύρματα ακουστικά

Ασύρματη ελευθερία

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής

Συνήθως, τα ακουστικά εξωτερικού χώρου προσαρμόζονται ρυθμίζοντας ένα στήριγμα κεφαλής με δυνατότητα επέκτασης στη σωστή θέση. Αυτό μπορεί να γίνεται κουραστικό καθώς συνήθως πρέπει να το ρυθμίζετε κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Απολαύστε τη μουσική σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα με αυτό το ευέλικτο, αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό σύστημα κεφαλής των ακουστικών, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στο σχήμα και το μέγεθος του κεφαλιού σας.

Οδηγός ηχείου 32 χιλ. για υψηλή απόδοση ήχου

Ο οδηγός ηχείου 32 χιλ. είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό στοιχείο για απόδοση ήχου χωρίς παραμορφώσεις, με οποιοδήποτε σήμα εισόδου.

Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.3

από 5

10

Κριτικές

2

04/12/2013

España

España

Este producto tiene unas muy buenas prestaciones

Yo tengo unos auriculares de estos y van genial, tanto en sonido, como manejo del auricular, son super comodos, en relación calidad-precio están super bien.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico

21/07/2014

France

France

Rien à changer

Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil

21/07/2014

France

France

Rien à changer

Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.