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Μη διαθέσιμο πλέον
SHC5111/10
Ασύρματη ελευθερία
Τέλος στην ακαταστασία των καλωδίων: τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική οπουδήποτε στο σπίτι. Με την επαναφορτιζόμενη και πανάλαφρη σχεδίαση, μπορείτε να φοράτε τα ακουστικά SHC5100/10 της Philips όσο θέλετε, χωρίς να κουράζεστε.
Αγκαλιάζουν το αυτί
Συνήθως, τα ακουστικά εξωτερικού χώρου προσαρμόζονται ρυθμίζοντας ένα στήριγμα κεφαλής με δυνατότητα επέκτασης στη σωστή θέση. Αυτό μπορεί να γίνεται κουραστικό καθώς συνήθως πρέπει να το ρυθμίζετε κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε. Απολαύστε τη μουσική σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα με αυτό το ευέλικτο, αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό σύστημα κεφαλής των ακουστικών, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα στο σχήμα και το μέγεθος του κεφαλιού σας.
Ο οδηγός ηχείου 32 χιλ. είναι ένα μικρό αλλά ισχυρό στοιχείο για απόδοση ήχου χωρίς παραμορφώσεις, με οποιοδήποτε σήμα εισόδου.
Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.
3.3
από 5
10
Κριτικές
CARMEN82
04/12/2013
España
Este producto tiene unas muy buenas prestaciones
Yo tengo unos auriculares de estos y van genial, tanto en sonido, como manejo del auricular, son super comodos, en relación calidad-precio están super bien.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Auricular Hi-Fi inalámbrico
51lili
21/07/2014
France
Rien à changer
Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil
51lili
21/07/2014
France
Rien à changer
Le site est clair et aéré et simple d'utilisation, facile à la lecture.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5111 Casque Hi-Fi sans fil