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  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.

Μη διαθέσιμο πλέον

FliteΑσύρματα ακουστικά Bluetooth®

SHB4405WT/00

3.4
| (21) Κριτικές
Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
Τα ασύρματα ακουστικά Philips Flite Ultrlite είναι απίστευτα ελαφριά, αλλά εκπληκτικά ισχυρά. Χωρίς καλώδια να σας δεσμεύουν, είναι λεπτά και μικρά, με σχεδίαση επίπεδης αναδίπλωσης για να σας συντροφεύουν άνετα όπου κι αν πάτε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ακουστικά που αψηφούν τη βαρύτητα

Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.

  • Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μαλακά επικαλύμματα αυτιών

  • Επίπεδη αναδίπλωση

Οδηγοί ηχείων 32 χιλ. υψηλής ισχύος για καθαρό ήχο

Οδηγοί ηχείων 32 χιλ. υψηλής ισχύος για καθαρό ήχο

Επικλινείς οδηγοί υψηλής ισχύος 32 χιλ. που αναπαράγουν πεντακάθαρο ήχο και βαθιά, πλούσια μπάσα.

Τηλεχειριστήριο για κλήσεις και μουσική handsfree

Τηλεχειριστήριο για κλήσεις και μουσική handsfree

Αυτό το εύχρηστο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να παίζετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη μουσική και να απαντάτε σε κλήσεις με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Τα μαλακά επικαλύμματα αυτιών προσφέρουν άνετη πολύωρη χρήση

Τα μαλακά επικαλύμματα αυτιών προσφέρουν άνετη πολύωρη χρήση

Τα μαλακά επικαλύμματα αυτιών και οι επικλινείς οδηγοί είναι ιδανικοί για άνεση που διαρκεί.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

21

Κριτικές

08/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great headphones

I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.

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Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

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16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fab wireless headphones

Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended

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Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

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Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

22/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Light and easy to use

These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones

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Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

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Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

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