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Μη διαθέσιμο πλέον
SHB4405WT/00
Οδηγοί 32 χιλ και ακουστική μόνωση
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μαλακά επικαλύμματα αυτιών
Επίπεδη αναδίπλωση
Επικλινείς οδηγοί υψηλής ισχύος 32 χιλ. που αναπαράγουν πεντακάθαρο ήχο και βαθιά, πλούσια μπάσα.
Αυτό το εύχρηστο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να παίζετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη μουσική και να απαντάτε σε κλήσεις με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.
Τα μαλακά επικαλύμματα αυτιών και οι επικλινείς οδηγοί είναι ιδανικοί για άνεση που διαρκεί.
3.4
από 5
21
Κριτικές
Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
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Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
CazzaBow
16/01/2018
United Kingdom
Fab wireless headphones
Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Eckie1953
22/12/2017
United Kingdom
Light and easy to use
These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν