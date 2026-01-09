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Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.
XP9403/31
XP9401/38
XP9402/11
XP9402/31
XP9402/46
XP9404/31
XP9404/38
XP9404/46
XP9405/11
XP9405/31
Λεπίδες NanoTech DualPrecision
Ταιριάζει με τις σειρές i9000, 9000, 8000, 700
Οι λεπίδες Nanotech DualPrecision ξυρίζουν με ακρίβεια σε βάθος (έως -0,08 mm κάτω από το δέρμα), εκτελώντας έως και 165,000 ενέργειες κοπής ανά λεπτό. Οι 72 λεπίδες υψηλής απόδοσης είναι αυτοακονιζόμενες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη.
Ελέγξτε το πίσω μέρος της λαβής της ξυριστικής σας μηχανής για να επιβεβαιώσετε την ανταλλακτική κεφαλή. Χρειάζεστε βοήθεια; Επισκεφθείτε τη διεύθυνση philips.com/accessories
1. Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και αφαιρέστε το εξάρτημα συγκράτησης της ξυριστικής κεφαλής. 2. Γυρίστε τους δακτυλίους συγκράτησης αριστερόστροφα και αφαιρέστε τους. 3. Αφαιρέστε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε ανταλλακτικές κεφαλές (οι εγκοπές θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στις προεξοχές). 4. Τοποθετήστε ξανά τους δακτυλίους συγκράτησης και γυρίστε τους δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 5. Τοποθετήστε ξανά την υποδοχή ξυρίσματος και κλείστε την.
4.1
από 5
110
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Pip's
09/01/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
It does the job superbly
Lovely shaver it's the 2nd one I've had, It's shaves a lot closer than the old one with the pressure setting, the skin is smooth after the shave. The blue tooth setting is very handy. The only winge I have is why does does the display screen stay on so long after I've turned the shaver off ???. Wasting the battery life. Brilliant product, love it Take care Pip
Πλεονεκτήματα
Does the job
Μειονεκτήματα
Can't think of any
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads
Date of Use 2024-12-09
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads
Date of Use 2024-12-09
25/06/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great Features
Good reliable product will recommend to friends also.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads
Date of Use 2023-12-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads
Date of Use 2023-12-25
Tipper420
01/04/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Shaver blades
Now blades have made razor like new again. Phillips blades far superior than after market ones. Very pleased
Πλεονεκτήματα
Very good quality
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads
Date of Use 2022-04-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads
Date of Use 2022-04-01
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