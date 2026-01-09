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  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

Νέα σελίδα

SH93Ανταλλακτικές ξυριστικές κεφαλές

SH93/50

4.1

| (110) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.

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Αντικαταστήστε κάθε 24 μήνες για μια ξυριστική μηχανή σαν καινούργια

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

  • Λεπίδες NanoTech DualPrecision

  • Ταιριάζει με τις σειρές i9000, 9000, 8000, 700

Βαθύ ξύρισμα κάτω από το επίπεδο του δέρματος

Βαθύ ξύρισμα κάτω από το επίπεδο του δέρματος

Οι λεπίδες Nanotech DualPrecision ξυρίζουν με ακρίβεια σε βάθος (έως -0,08 mm κάτω από το δέρμα), εκτελώντας έως και 165,000 ενέργειες κοπής ανά λεπτό. Οι 72 λεπίδες υψηλής απόδοσης είναι αυτοακονιζόμενες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Για ξυριστικές μηχανές σειράς i9000, 9000, 8000, 700

Για ξυριστικές μηχανές σειράς i9000, 9000, 8000, 700

Ελέγξτε το πίσω μέρος της λαβής της ξυριστικής σας μηχανής για να επιβεβαιώσετε την ανταλλακτική κεφαλή. Χρειάζεστε βοήθεια; Επισκεφθείτε τη διεύθυνση philips.com/accessories

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή με πολύ απλό τρόπο

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή με πολύ απλό τρόπο

1. Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και αφαιρέστε το εξάρτημα συγκράτησης της ξυριστικής κεφαλής. 2. Γυρίστε τους δακτυλίους συγκράτησης αριστερόστροφα και αφαιρέστε τους. 3. Αφαιρέστε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε ανταλλακτικές κεφαλές (οι εγκοπές θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στις προεξοχές). 4. Τοποθετήστε ξανά τους δακτυλίους συγκράτησης και γυρίστε τους δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 5. Τοποθετήστε ξανά την υποδοχή ξυρίσματος και κλείστε την.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

110

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

It does the job superbly

Lovely shaver it's the 2nd one I've had, It's shaves a lot closer than the old one with the pressure setting, the skin is smooth after the shave. The blue tooth setting is very handy. The only winge I have is why does does the display screen stay on so long after I've turned the shaver off ???. Wasting the battery life. Brilliant product, love it Take care Pip

Πλεονεκτήματα

Does the job

Μειονεκτήματα

Can't think of any

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Date of Use 2024-12-09

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Date of Use 2024-12-09

25/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great Features

Good reliable product will recommend to friends also.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Date of Use 2023-12-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Date of Use 2023-12-25

01/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Shaver blades

Now blades have made razor like new again. Phillips blades far superior than after market ones. Very pleased

Πλεονεκτήματα

Very good quality

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Date of Use 2022-04-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Date of Use 2022-04-01

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