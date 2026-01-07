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2 χρόνια εγγύηση
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Τεχνολογία τριπλής δράσης Lift & Cut
Λεπίδες Dual Precision NanoTech
Ευέλικτη κεφαλή ακριβείας 360°
Ενεργή καθοδήγηση πίεσης και κίνησης
7 χρόνια εγγύηση*****
Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, και τις κόβει με ακρίβεια έως και -0,08 mm από τη ρίζα, χωρίς να κόβει το δέρμα. Για απόλυτα βαθύ ξύρισμα που διαρκεί όλη μέρα.
Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια** ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.
Σχεδιασμένες να εγκλωβίζουν τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual Precision NanoTech 360 μοιρών πιάνουν 25% περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα*, με 8 εκατομμύρια κινήσεις κοπής ανά λεπτό, για απόδοση ακριβείας ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.
Βραβεία
4.4
από 5
841
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Da4c
07/01/2026
Ελλάδα
Κάνει αυτά που λέει τουλάχιστο συν την πολυτέλεια!
Ευκολία χρήσης ακόμη και για αρχάριους με ευαίσθητο δέρμα, σαν εμένα! Με ελάχιστη εξάσκηση στον χειρισμό επιτυγχάνεται τέλειο αποτέλεσμα για τα γένια και το δέρμα. Οι λειτουργίες καθοδήγησης βοηθούν σημαντικά.
Πλεονεκτήματα
Όλα όσα αναφέρονται στην παρουσίαση και ίσως περισσότερα, που δεν έχω ανακαλύψει ακόμη!
Μειονεκτήματα
Δεν έχω βρει κάτι, εκτός από την εύρεση ανταλλακτικών, όπως σε άλλες χώρες.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ Pro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ Pro
Keramos
19/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great Innovation
I have used numerous electric shavers over 30 years!!! Even plain razors! This is the best closest shave I can have. Cleaning, storing, monitoring processes are brilliant. Thank you Philips for the Innovation!
Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/46 Wet and Dry Electric Shaver with SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-01
Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/46 Wet and Dry Electric Shaver with SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-01
Papatren52
15/07/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
The best shaver I have used
Best shaver that I have ever used, quick, clean and convenient. I was very sceptical of the app but now find it very useful and it gave me access to the optional 7 year warranty. Similarly the cleaning pod is effective and I use it every day.
Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Wet and Dry Electric Shaver with SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-02
Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Wet and Dry Electric Shaver with SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-02
σε σύγκριση με την ξυριστική Philips σειράς 3000
σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο
έναντι στην επίστρωση χωρίς μικροσφαιρίδια
έναντι νερού στη θήκη
Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά