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  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
  • Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα

i9000 Prestige UltraΗλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ Pro

XP9404/38

4.4
| (841) Κριτικές | 87% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3 Βραβεία

Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα
Philips i9000 Prestige Ultra, η πιο πρωτοποριακή μας ξυριστική μηχανή με σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut προσφέρει βαθύ ξύρισμα κάθε μέρα, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές. Το SkinIQ Pro διαθέτει πλέον 5 λειτουργίες ξυρίσματος για απόλυτη άνεση στην επιδερμίδα.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με τεχνολογία SkinIQ Pro

Βαθύ ξύρισμα για όλη την ημέρα, απόλυτη άνεση για την επιδερμίδα

  • Τεχνολογία τριπλής δράσης Lift & Cut

  • Λεπίδες Dual Precision NanoTech

  • Ευέλικτη κεφαλή ακριβείας 360°

  • Ενεργή καθοδήγηση πίεσης και κίνησης

  • 7 χρόνια εγγύηση*****

Βαθύ ξύρισμα από τη ρίζα, αποτέλεσμα που διαρκεί όλη μέρα

Βαθύ ξύρισμα από τη ρίζα, αποτέλεσμα που διαρκεί όλη μέρα

Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα τριπλής δράσης Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, και τις κόβει με ακρίβεια έως και -0,08 mm από τη ρίζα, χωρίς να κόβει το δέρμα. Για απόλυτα βαθύ ξύρισμα που διαρκεί όλη μέρα.

Ακρίβεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Ακρίβεια, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιοχές

Οι πλήρως εύκαμπτες και μικρότερες, συμπαγείς κεφαλές με μοτίβα που τεντώνουν το δέρμα, προσαρμόζονται δυναμικά σε κάθε καμπύλη του προσώπου σας. Για συνεχή επαφή με το δέρμα με 20% μεγαλύτερη ακρίβεια** ώστε να πιάνετε δύσκολες τρίχες στον λαιμό και κάτω από τη μύτη. Ακρίβεια παντού.

Αποτελεσματική σε κάθε πέρασμα, ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών

Αποτελεσματική σε κάθε πέρασμα, ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών

Σχεδιασμένες να εγκλωβίζουν τρίχες που αναπτύσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, οι περιστρεφόμενες λεπίδες Dual Precision NanoTech 360 μοιρών πιάνουν 25% περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα*, με 8 εκατομμύρια κινήσεις κοπής ανά λεπτό, για απόδοση ακριβείας ακόμα και σε γένια 1, 3 ή 7 ημερών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.4

από 5

841

Κριτικές

87%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

07/01/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

Κάνει αυτά που λέει τουλάχιστο συν την πολυτέλεια!

Ευκολία χρήσης ακόμη και για αρχάριους με ευαίσθητο δέρμα, σαν εμένα! Με ελάχιστη εξάσκηση στον χειρισμό επιτυγχάνεται τέλειο αποτέλεσμα για τα γένια και το δέρμα. Οι λειτουργίες καθοδήγησης βοηθούν σημαντικά.

Πλεονεκτήματα

Όλα όσα αναφέρονται στην παρουσίαση και ίσως περισσότερα, που δεν έχω ανακαλύψει ακόμη!

Μειονεκτήματα

Δεν έχω βρει κάτι, εκτός από την εύρεση ανταλλακτικών, όπως σε άλλες χώρες.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ Pro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ Pro

19/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great Innovation

I have used numerous electric shavers over 30 years!!! Even plain razors! This is the best closest shave I can have. Cleaning, storing, monitoring processes are brilliant. Thank you Philips for the Innovation!

Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/46 Wet and Dry Electric Shaver with SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-01

Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/46 Wet and Dry Electric Shaver with SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-01

15/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

The best shaver I have used

Best shaver that I have ever used, quick, clean and convenient. I was very sceptical of the app but now find it very useful and it gave me access to the optional 7 year warranty. Similarly the cleaning pod is effective and I use it every day.

Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Wet and Dry Electric Shaver with SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-02

Η αξιολογηση έγινε για i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Wet and Dry Electric Shaver with SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-02

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με την ξυριστική Philips σειράς 3000

  2. σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο

  3. έναντι στην επίστρωση χωρίς μικροσφαιρίδια

  4. έναντι νερού στη θήκη

  5. Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά