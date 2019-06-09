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Μη διαθέσιμο πλέον
SH30/50
S3342/13
S1134/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
Λεπίδες ComfortCut
Συμβατή με την S3000 (S3xxx)
Συμβατή με την S1000 (S1xxx)
Συμβατή με τη μηχανή Star Wars SW37xx
Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH30 (συσκευασία 3 τεμαχίων) είναι συμβατές με τις σειρές ξυριστικών μηχανών 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) και την ξυριστική μηχανή Star Wars SW3700.
Οι τελευταίες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μια ενσωματωμένη ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών που συμβολίζεται με το εικονίδο μιας ξυριστικής κεφαλής. Αυτό το σύμβολο ανάβει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές.
1. 1. Ανοίξτε την ξυριστική μηχανή πατώντας το κουμπί απασφάλισης. 2. Αφαιρέστε το εξάρτημα συγκράτησης περιστρέφοντας αριστερόστροφα το μηχανισμό ασφάλισης. 3. Βγάλτε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε προσεκτικά τα ανταλλακτικά. Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές ευθυγραμμίζονται ακριβώς στη θέση τους. 4. Αντικαταστήστε το εξάρτημα συγκράτησης και ασφαλίστε το περιστρέφοντας δεξιόστροφα το μηχανισμό ασφάλισης. 5. Όταν κλείσετε σωστά την ξυριστική κεφαλή, θα ακούσετε ότι ασφαλίζει στη θέση της.
4.0
από 5
51
Κριτικές
Nicholas
09/06/2019
Ελλάδα
Αποτελεσματικές και με μεγάλη διάρκεια ζωής
Χρησιμοποιώ το ίδιο σετ κεφαλών περίπου δύο χρόνια και ακόμα ξυρίζει ικανοποιητικά!!! Ξυρίζομαι κάθε μέρα χωρίς καμία εξαίρεση!!! Εξαιρετικά υλικά. Αλλά στην τιμή που πωλούνται τα ανταλακτικά, προτιμώ να αντικαταστήσω όλη την μηχανή...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 SH30/50 Κεφαλές ξυρίσματος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 SH30/50 Κεφαλές ξυρίσματος
Whizzbang
24/10/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Simply the best!
Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.
Πλεονεκτήματα
Ease of use, close shave
Μειονεκτήματα
None to date
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Icelandzebra
06/04/2020
United Kingdom
S3000 (S3xxx)
An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .
Πλεονεκτήματα
good
Μειονεκτήματα
nil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads