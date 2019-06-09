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  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
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  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 3000Κεφαλές ξυρίσματος

SH30/50

4
| (51) Κριτικές
Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες στο πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση. Συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές των σειρών 3000 και 1000.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

  • Λεπίδες ComfortCut

  • Συμβατή με την S3000 (S3xxx)

  • Συμβατή με την S1000 (S1xxx)

  • Συμβατή με τη μηχανή Star Wars SW37xx

Ανταλλακτικές κεφαλές για ξυριστικές μηχανές των σειρών 3000 και 1000

Ανταλλακτικές κεφαλές για ξυριστικές μηχανές των σειρών 3000 και 1000

Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH30 (συσκευασία 3 τεμαχίων) είναι συμβατές με τις σειρές ξυριστικών μηχανών 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) και την ξυριστική μηχανή Star Wars SW3700.

Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο βήματα

Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο βήματα

Οι τελευταίες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μια ενσωματωμένη ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών που συμβολίζεται με το εικονίδο μιας ξυριστικής κεφαλής. Αυτό το σύμβολο ανάβει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές.

Ξυριστικές κεφαλές με εύκολη αντικατάσταση

Ξυριστικές κεφαλές με εύκολη αντικατάσταση

1. 1. Ανοίξτε την ξυριστική μηχανή πατώντας το κουμπί απασφάλισης. 2. Αφαιρέστε το εξάρτημα συγκράτησης περιστρέφοντας αριστερόστροφα το μηχανισμό ασφάλισης. 3. Βγάλτε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε προσεκτικά τα ανταλλακτικά. Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές ευθυγραμμίζονται ακριβώς στη θέση τους. 4. Αντικαταστήστε το εξάρτημα συγκράτησης και ασφαλίστε το περιστρέφοντας δεξιόστροφα το μηχανισμό ασφάλισης. 5. Όταν κλείσετε σωστά την ξυριστική κεφαλή, θα ακούσετε ότι ασφαλίζει στη θέση της.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

51

Κριτικές

09/06/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Αποτελεσματικές και με μεγάλη διάρκεια ζωής

Χρησιμοποιώ το ίδιο σετ κεφαλών περίπου δύο χρόνια και ακόμα ξυρίζει ικανοποιητικά!!! Ξυρίζομαι κάθε μέρα χωρίς καμία εξαίρεση!!! Εξαιρετικά υλικά. Αλλά στην τιμή που πωλούνται τα ανταλακτικά, προτιμώ να αντικαταστήσω όλη την μηχανή...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 SH30/50 Κεφαλές ξυρίσματος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 3000 SH30/50 Κεφαλές ξυρίσματος

24/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Simply the best!

Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.

Πλεονεκτήματα

Ease of use, close shave

Μειονεκτήματα

None to date

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

S3000 (S3xxx)

An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .

Πλεονεκτήματα

good

Μειονεκτήματα

nil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

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