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  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
  • Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα

Shaver 1000 SeriesΗλεκτρική ξυριστική μηχανή

S1142/00

4
| (1059) Κριτικές
Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα
Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Γρήγορο, βαθύ ξύρισμα

  • Λεπίδες PowerCut

  • Κεφαλές 4D Flex

  • Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού

Λεπίδες PowerCut για άψογο, καθαρό ξύρισμα

Λεπίδες PowerCut για άψογο, καθαρό ξύρισμα

Οι 27 αυτοακονιζόμενες λεπίδες κόβουν κάθε τρίχα ακριβώς πάνω από το επίπεδο του δέρματος για απαλό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα κάθε φορά. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες μας διατηρούνται σαν καινούριες για 2 χρόνια.

Κεφαλές 4D Flex που ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, εξασφαλίζοντας άνετο ξύρισμα

Κεφαλές 4D Flex που ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, εξασφαλίζοντας άνετο ξύρισμα

Οι κεφαλές λυγίζουν και περιστρέφονται σε 4 κατευθύνσεις ώστε να διατηρούν ομοιόμορφη επαφή με το δέρμα σας και να το προστατεύουν από σημάδια και κοψίματα.

Κατάλληλο για ξύρισμα κεφαλιού

Κατάλληλο για ξύρισμα κεφαλιού

Η ξυριστική μηχανή έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μια ευέλικτη λύση που σας επιτρέπει να ξυρίζετε με σιγουριά το πρόσωπο και το κεφάλι σας

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1059

Κριτικές

29/12/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

πολυ καλη ξυριστικη

ξυριζει καλα, πολυ καλη ξυριστικη μηχανη με βαθυ ξυρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

17/07/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καλό πιάσιμο και καλό αποτέλεσμα

Πολύ καλό πιάσιμο στο χέρι. Η μπαταρία αντέχει αρκετά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver 3000X Series X3003/00 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

24/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Αυτό τό προϊόν εχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής

Η παράδοση τής PHILIPS στίς ξυριστικές μηχανές προσώπου. Τίς χρησιμοποιώ από τά πρώτα της μοντέλα από τό 1970.

Πλεονεκτήματα

Βαθύ ξύρισμα χωρίς ερεθισμούς.

Μειονεκτήματα

Κανένα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1333/41 Ηλεκτρική ξυριστική Series 1000, στεγνή χρήση

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.