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Philips Avent SCF223/03 ultra soft pacifier
Μη διαθέσιμο πλέον
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SCF223/03
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Διάβασα τις ειδήσεις για τις πιπίλες και το BPA. Πώς επιβεβαιώνετε ότι οι πιπίλες της Philips Avent δεν περιέχουν BPA;