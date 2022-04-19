ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Shaver series 7000 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Shaver series 7000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S7370/12

Shaver series 7000 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Δηλώστε το προϊόν σας

Αποκτήστε την επέκταση της εγγύησής σας

Εγγραφείτε εντός 90 ημερών από την αγορά και αποκτήστε επέκταση εγγύησης&#160;(ενδέχεται να ισχύουν προϋποθέσεις).

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης - English (US)

  • PDF αρχείο, 4.4 MB
  • 19 April 2022

Data Act Document

  • PDF αρχείο, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Αντιμετώπιση προβλημάτων