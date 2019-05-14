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  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
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  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
  • Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 7000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S7370/12

4.1
| (2712) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2 Βραβεία

Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας
Η Philips Series 7000 προστατεύει το δέρμα σας από τα βασικά σημάδια ερεθισμού. Χάρη στους δακτυλίους SkinGlide με επικάλυψη κατά της τριβής, η μηχανή γλιστράει εύκολα στο πρόσωπό σας. Οι λεπίδες προστατεύουν το δέρμα και προσφέρουν βαθύ ξύρισμα ακόμα και σε γένια 3 ημερών.
Δείτε όλα τα οφέλη

Η Νο 1 επιλογή της Philips για ευαίσθητες επιδερμίδες*

Ομαλή ολίσθηση και προστασία της επιδερμίδας

  • Δακτύλιοι SkinGlide

  • Λεπίδες GentlePrecisionPRO

  • Τρίμερ ακριβείας SmartClick

Δακτύλιοι SkinGlide με επικάλυψη κατά της τριβής για ομαλή ολίσθηση

Δακτύλιοι SkinGlide με επικάλυψη κατά της τριβής για ομαλή ολίσθηση

Απολαύστε πιο άνετο ξύρισμα χάρη στους δακτύλιους SkinGlide με επίστρωση από μικροσφαιρίδια κατά της τριβής. Χιλιάδες μικροσκοπικά, σαν γυάλινα, στρογγυλεμένα σφαιρίδια μειώνουν την τριβή και την αντίσταση της επιφάνειας ανάμεσα στην ξυριστική και το δέρμα. Αυτό διασφαλίζει πιο εύκολη και απαλή ολίσθηση και προστατεύει το δέρμα από ερεθισμούς.

Οι κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων ακολουθούν το περίγραμμα με μικρότερη πίεση

Οι κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων ακολουθούν το περίγραμμα με μικρότερη πίεση

Οι ξυριστικές κεφαλές κάμπτονται εύκολα προς 5 κατευθύνσεις, ακολουθώντας απαλά κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού. Έτσι, επιτυγχάνεται βαθύ ξύρισμα με λιγότερη πίεση και ελαχιστοποιείται η καταπόνηση του δέρματος.

Οι λεπίδες προστατεύουν το δέρμα και προσφέρουν βαθύ ξύρισμα ακόμα και σε γένια 3 ημερών

Οι λεπίδες προστατεύουν το δέρμα και προσφέρουν βαθύ ξύρισμα ακόμα και σε γένια 3 ημερών

Το ανανεωμένο σύστημα κοπής μας διαθέτει τεχνολογία προστασίας του δέρματος, που έχει σχεδιαστεί για να κόβει μόνο τρίχες και όχι το δέρμα. Οι λεπίδες σε σχήμα V κατευθύνουν το δέρμα μακριά από τις λεπίδες για απίστευτα βαθύ ξύρισμα - ακόμα και σε γένια 3 ημερών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.1

από 5

2712

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Γενικά το προϊόν είναι πολύ καλό.

Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι κατάλληλη για ευαίσθητη επιδερμίδα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

21/07/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Ιδανική για ευαίσθητες επιδερμίδες.

Εξαιρετική ξυριστική μηχανή. Σε ερεθίζει ελάχιστα στα πρώτα ξυρισματα, αλλά αν την χρησιμοποεις τακτικά δεν υπάρχει πρόβλημα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

17/03/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Σπουδαιο Προιον

Εμεινα πολυ ευχαριστημενος απο την επιλογη μου. Ευτυχως δεν το μετανιωσα. Philips σας ευχαριστω πολυ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η Νο 1 επιλογή της Philips για ευαίσθητες επιδερμίδες - σε σύγκριση με άλλες ξυριστικές μηχανές της Philips