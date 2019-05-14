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Μη διαθέσιμο πλέον
Δακτύλιοι SkinGlide
Λεπίδες GentlePrecisionPRO
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Απολαύστε πιο άνετο ξύρισμα χάρη στους δακτύλιους SkinGlide με επίστρωση από μικροσφαιρίδια κατά της τριβής. Χιλιάδες μικροσκοπικά, σαν γυάλινα, στρογγυλεμένα σφαιρίδια μειώνουν την τριβή και την αντίσταση της επιφάνειας ανάμεσα στην ξυριστική και το δέρμα. Αυτό διασφαλίζει πιο εύκολη και απαλή ολίσθηση και προστατεύει το δέρμα από ερεθισμούς.
Οι ξυριστικές κεφαλές κάμπτονται εύκολα προς 5 κατευθύνσεις, ακολουθώντας απαλά κάθε καμπύλη του προσώπου και του λαιμού. Έτσι, επιτυγχάνεται βαθύ ξύρισμα με λιγότερη πίεση και ελαχιστοποιείται η καταπόνηση του δέρματος.
Το ανανεωμένο σύστημα κοπής μας διαθέτει τεχνολογία προστασίας του δέρματος, που έχει σχεδιαστεί για να κόβει μόνο τρίχες και όχι το δέρμα. Οι λεπίδες σε σχήμα V κατευθύνουν το δέρμα μακριά από τις λεπίδες για απίστευτα βαθύ ξύρισμα - ακόμα και σε γένια 3 ημερών.
Βραβεία
4.1
από 5
2712
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Παναγιώτης
14/05/2019
Ελλάδα
Γενικά το προϊόν είναι πολύ καλό.
Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι κατάλληλη για ευαίσθητη επιδερμίδα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
ChrisLps
21/07/2018
Ελλάδα
Ιδανική για ευαίσθητες επιδερμίδες.
Εξαιρετική ξυριστική μηχανή. Σε ερεθίζει ελάχιστα στα πρώτα ξυρισματα, αλλά αν την χρησιμοποεις τακτικά δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
kgd1971
17/03/2018
Ελλάδα
Σπουδαιο Προιον
Εμεινα πολυ ευχαριστημενος απο την επιλογη μου. Ευτυχως δεν το μετανιωσα. Philips σας ευχαριστω πολυ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver
Η Νο 1 επιλογή της Philips για ευαίσθητες επιδερμίδες - σε σύγκριση με άλλες ξυριστικές μηχανές της Philips