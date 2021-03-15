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  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
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  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
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  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
  • Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 6000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S6650/48

4.3
| (760) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος
Η Philips σειράς 6000 σάς προσφέρει πεντακάθαρο ξύρισμα, μειώνοντας ταυτόχρονα τους ερεθισμούς του δέρματος. Διαθέτει επικάλυψη κατά της τριβής που δημιουργεί μια λεία επιφάνεια και γλιστράει ομαλά πάνω στο δέρμα για λιγότερους ερεθισμούς.
Δείτε όλα τα οφέλη

με επίστρωση κατά της τριβής

Μειώνει τον ερεθισμό του δέρματος

  • Λεπίδες MultiPrecision

  • Επίστρωση κατά της τριβής

  • Κεφαλές MultiFlex

  • Guard Mode

Οι λεπίδες MultiPrecision κόβουν αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Οι λεπίδες MultiPrecision κόβουν αποτελεσματικά ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Απολαύστε γρήγορο και βαθύ ξύρισμα. Οι λεπίδες MultiPrecision ανασηκώνουν και κόβουν τόσο τις μακριές όσο και τις πιο κοντές τρίχες - ακόμη και αυτές που έχουν ίσως ξεφύγει - με λίγες μόνο κινήσεις.

Επίστρωση κατά της τριβής για εύκολο, απαλό ξύρισμα

Επίστρωση κατά της τριβής για εύκολο, απαλό ξύρισμα

Η ειδική επίστρωση που διαθέτουν οι δακτύλιοι ξυρίσματος, έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την τριβή με το δέρμα σας και να προσφέρει ένα εύκολο, απαλό ξύρισμα ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς.

Εύκαμπτες κεφαλές 5 κατευθύνσεων προσαρμόζονται στο περίγραμμα για άνετο ξύρισμα

Εύκαμπτες κεφαλές 5 κατευθύνσεων προσαρμόζονται στο περίγραμμα για άνετο ξύρισμα

Οι κεφαλές Flex 5 κατευθύνσεων με 5 ανεξάρτητες κινήσεις ακολουθούν το περίγραμμα του προσώπου σας, ενώ η ξυριστική μηχανή γλιστράει στο απαλά στο δέρμα σας με ελάχιστη αντίσταση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

760

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

15/03/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

εργαλείο

Εξαιρετικό ξύρισμα, ποιοτικό εργαλείο! Μου αρέσει να ξυρίζομαι συνεχώς. Καταπληκτική αίσθηση και σε υγρό και στεγνό ξύρισμα!

Πλεονεκτήματα

ποιότητα, ευχρησία

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

17/11/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΑΠΛΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΒΑΘΥ ΞΥΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

28/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Reliability

I have used Philips shavers for many, many years and wouldn't change to another manufacturer

Πλεονεκτήματα

Reliability and a comfortable shave

Μειονεκτήματα

Can't think of anything

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.