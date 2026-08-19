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SensoTouch Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

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SensoTouchΗλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

RQ1180/16

SensoTouch Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

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  • Πώς να καθαρίσετε την ξυριστική μηχανή Philips S5000–S7000 | Εύκολος οδηγός βήμα προς βήμα
    Πώς να καθαρίσετε την ξυριστική μηχανή Philips S5000–S7000 | Εύκολος οδηγός βήμα προς βήμα

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  • PDF αρχείο, 41.3 MB
  • 19 April 2022

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  • PDF αρχείο, 929.8 kB
  • 13 April 2022

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