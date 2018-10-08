2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
RQ1180/16
Κεφαλές Dual Precision
Τρίμερ
50 λεπτά
Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα στις μακριές και τις κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.
Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.
Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.
3.9
από 5
182
Κριτικές
Sena
08/10/2018
United Kingdom
Powerful soft noise shaver
Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Milanoman2810
14/03/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Nice unit
Works very well and gives a good clean shave Charge last a good time also
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver
Eddie1
29/12/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Good Purchase
Good product at a reasonable price. Gives a good clean shave and I am pleased with my purchase.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 wet and dry electric shaver