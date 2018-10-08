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  • Philips SensoTouch - Απαλή υφή, απαλό ξύρισμα
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  • Philips SensoTouch - Απαλή υφή, απαλό ξύρισμα
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Μη διαθέσιμο πλέον

SensoTouchΗλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

RQ1180/16

3.9
| (182) Κριτικές
Philips SensoTouch - Απαλή υφή, απαλό ξύρισμα
Η νέα ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Philips SensoTouch RQ1180/16 προσφέρει απαλό άγγιγμα για ένα βαθύ ξύρισμα. Το σύστημα GyroFlex 2D προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου σας και ξυρίζει ακόμα και τα πιο κοντά γένια με τις κεφαλές DualPrecision.
Δείτε όλα τα οφέλη

Philips SensoTouch - Απαλή υφή, απαλό ξύρισμα

  • Κεφαλές Dual Precision

  • Τρίμερ

  • 50 λεπτά

Οι εγκοπές και οι υποδοχές πιάνουν ακόμη και τις πιο κοντές τρίχες.

Οι εγκοπές και οι υποδοχές πιάνουν ακόμη και τις πιο κοντές τρίχες.

Οι λεπίδες DualPrecision προσφέρουν άνετο ξύρισμα στις μακριές και τις κοντές τρίχες. 1. Οι σχισμές κόβουν τις μακριές τρίχες. 2. Οι οπές ξυρίζουν τα πιο κοντά γένια.

Χάρη στην τεχνολογία Super Lift & Cut, οι λεπίδες ανασηκώνουν τις τρίχες για πιο βαθύ ξύρισμα

Χάρη στην τεχνολογία Super Lift & Cut, οι λεπίδες ανασηκώνουν τις τρίχες για πιο βαθύ ξύρισμα

Το ενσωματωμένο σύστημα δύο λεπίδων της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής Philips ανασηκώνει τις τρίχες και τις κόβει άνετα κάτω από το επίπεδο της επιδερμίδας, για βαθύ ξύρισμα.

Οι εύκαμπτες κεφαλές 2 κατευθύνσεων προσαρμόζονται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου

Οι εύκαμπτες κεφαλές 2 κατευθύνσεων προσαρμόζονται εύκολα στις καμπύλες του προσώπου

Το σύστημα GyroFlex 2D ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του, ελαχιστοποιώντας την πίεση και τους ερεθισμούς, για βαθύ ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

182

Κριτικές

08/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Powerful soft noise shaver

Shaving head attachment to the body comes lose after using it for a few months. Sadly there is no better product, hence I will still recommend it & buy it again!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

14/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Nice unit

Works very well and gives a good clean shave Charge last a good time also

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 wet and dry electric shaver

29/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good Purchase

Good product at a reasonable price. Gives a good clean shave and I am pleased with my purchase.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/22 wet and dry electric shaver

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.