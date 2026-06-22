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Απαράμιλλη προστασία της επιδερμίδας στις ευαίσθητες περιοχές
Το Philips OneBlade Intimate έχει σχεδιαστεί για απαλό ξύρισμα στις ευαίσθητες περιοχές. Το μοναδικό προστατευτικό για την επιδερμίδα σάς προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο σιγουριάς κατά την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής.
Για την ευαίσθητη περιοχή
2 Λεπίδες SkinProtect
Για όλες τις λαβές OneBlade
Κάθε λεπίδα διαρκεί έως 4 μήνες **
Η μοναδική τεχνολογία του OneBlade έχει σχεδιαστεί για να κάνει την περιποίηση εύκολη. Η λεπίδα υψηλής ταχύτητας (12.000 κινήσεις το λεπτό) κόβει γρήγορα και αποτελεσματικά τις τρίχες, είτε περιποιείστε τα γένια σας, είτε τους δίνετε σχήμα είτε ξυρίζετε την ευαίσθητη περιοχή σας.
Η λεπίδα SkinProtect του OneBlade προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο σιγουριάς ακριβώς εκεί που το χρειάζεστε περισσότερο. Ο προστατευτικός σχεδιασμός της ακολουθεί κάθε καμπύλη και γωνία ευαίσθητων περιοχών, όπως οι μασχάλες και τα ευαίσθητα σημεία, χωρίς να έρχεται υπερβολικά κοντά στο δέρμα, για άνετη περιποίηση.
Οι ανθεκτικές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι του OneBlade έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν αιχμηρές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας σας κάθε 4 μήνες*.
4.0
από 5
185
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τόμι
22/06/2026
Ελλάδα
Καταπληκτικό προϊόν! Είναι πολύ καλή ποιότητα και κάνει καταπληκτική δουλειά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Date of Use 2021-04-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Date of Use 2021-04-25
Magnifico
05/10/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικο προϊον
Εύκολο στην χρήση, αποτελεσματικό, έχει όμως "Ακριβά ανταλλακτικά".
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Date of Use 2021-09-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Date of Use 2021-09-05
Τζακ79
01/05/2018
Ελλάδα
εξαιρετικο προϊον, ακριβη τιμη
Τοσο η μηχανη (που εχει συν τοις αλλης και τεραστια διαρκεια ζωης) οσο και οι λεπιδες, ανετες και ευχρηστες, ειναι ο,τι καλυτερο εχω χρησιμοποιησει εδω και χρονια. Απαραδεκτο οτι τα ανταλλακτικα πρεπει να τα αγοραζουμε απο την Ελλαδα 50% πιο ακριβα απο οτι στον υπολοιπο πολιτισμενο κοσμο και μαλιστα οτι δεν ισχυουν οι προσφορες της εταιρειας. Ειναι παντως το καλυτερο προϊον της αγορας και ελπιζω η τιμη να πεσει στο μελλον.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.
Ανακυκλώσιμη χάρτινη συσκευασία