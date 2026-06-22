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  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών

OneBlade2 Λεπίδες SkinProtect

QP229/50

4
| (183) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
Η λεπίδα SkinProtect παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας από ερεθισμό του δέρματος. Ιδανική για το ευαίσθητο δέρμα στις μασχάλες και την ευαίσθητη περιοχή.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Ξυρίστε και τριμάρετε με επιπλέον προστασία δέρματος

Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών

  • Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών

  • 2 Ανταλλακτικές λεπίδες

  • Για όλες τις λαβές OneBlade

  • Η λεπίδα διαρκεί έως 4 μήνες*

Προστατεύει τις ευαίσθητες περιοχές σας

Προστατεύει τις ευαίσθητες περιοχές σας

Η λεπίδα SkinProtect παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας από ερεθισμό του δέρματος. Ιδανική για το ευαίσθητο δέρμα στις μασχάλες και την ευαίσθητη περιοχή.

Εύκολο ξύρισμα προς όλες τις κατευθύνσεις

Εύκολο ξύρισμα προς όλες τις κατευθύνσεις

Η λεπίδα διπλής όψης σάς επιτρέπει να ξυρίζεστε και προς τις δύο κατευθύνσεις για να φτάνετε τα δύσκολα σημεία με μεγαλύτερη ευκολία, να δημιουργείτε καθαρές γραμμές ή να φορμάρετε με ακρίβεια όποια περιοχή θέλετε.

Οι λεπίδες διαρκούν έως 4 μήνες*

Οι λεπίδες διαρκούν έως 4 μήνες*

Ανθεκτικές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, σχεδιασμένες για απόδοση μεγάλης διάρκειας. Για βέλτιστη απόδοση, θα πρέπει μόνο να αντικαθιστάτε κάθε λεπίδα κάθε 4 μήνες*. Η αντικατάσταση γίνεται εύκολα και απλά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

183

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/06/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

Καταπληκτικό προϊόν! Είναι πολύ καλή ποιότητα και κάνει καταπληκτική δουλειά

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα

Date of Use 2021-04-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα

Date of Use 2021-04-25

05/10/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικο προϊον

Εύκολο στην χρήση, αποτελεσματικό, έχει όμως "Ακριβά ανταλλακτικά".

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα

01/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

εξαιρετικο προϊον, ακριβη τιμη

Τοσο η μηχανη (που εχει συν τοις αλλης και τεραστια διαρκεια ζωης) οσο και οι λεπιδες, ανετες και ευχρηστες, ειναι ο,τι καλυτερο εχω χρησιμοποιησει εδω και χρονια. Απαραδεκτο οτι τα ανταλλακτικα πρεπει να τα αγοραζουμε απο την Ελλαδα 50% πιο ακριβα απο οτι στον υπολοιπο πολιτισμενο κοσμο και μαλιστα οτι δεν ισχυουν οι προσφορες της εταιρειας. Ειναι παντως το καλυτερο προϊον της αγορας και ελπιζω η τιμη να πεσει στο μελλον.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.

  2. Ανακυκλώσιμη χάρτινη συσκευασία