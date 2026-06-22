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Εύκολο και φιλικό προς το δέρμα ξύρισμα των ευαίσθητων περιοχών
2 Ανταλλακτικές λεπίδες
Για όλες τις λαβές OneBlade
Η λεπίδα διαρκεί έως 4 μήνες*
Η λεπίδα SkinProtect παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας από ερεθισμό του δέρματος. Ιδανική για το ευαίσθητο δέρμα στις μασχάλες και την ευαίσθητη περιοχή.
Η λεπίδα διπλής όψης σάς επιτρέπει να ξυρίζεστε και προς τις δύο κατευθύνσεις για να φτάνετε τα δύσκολα σημεία με μεγαλύτερη ευκολία, να δημιουργείτε καθαρές γραμμές ή να φορμάρετε με ακρίβεια όποια περιοχή θέλετε.
Ανθεκτικές λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, σχεδιασμένες για απόδοση μεγάλης διάρκειας. Για βέλτιστη απόδοση, θα πρέπει μόνο να αντικαθιστάτε κάθε λεπίδα κάθε 4 μήνες*. Η αντικατάσταση γίνεται εύκολα και απλά.
4.0
από 5
183
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τόμι
22/06/2026
Ελλάδα
Καταπληκτικό προϊόν! Είναι πολύ καλή ποιότητα και κάνει καταπληκτική δουλειά
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Date of Use 2021-04-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP250/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Date of Use 2021-04-25
Magnifico
05/10/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικο προϊον
Εύκολο στην χρήση, αποτελεσματικό, έχει όμως "Ακριβά ανταλλακτικά".
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP230/50 Ανταλλακτική λεπίδα
Τζακ79
01/05/2018
Ελλάδα
εξαιρετικο προϊον, ακριβη τιμη
Τοσο η μηχανη (που εχει συν τοις αλλης και τεραστια διαρκεια ζωης) οσο και οι λεπιδες, ανετες και ευχρηστες, ειναι ο,τι καλυτερο εχω χρησιμοποιησει εδω και χρονια. Απαραδεκτο οτι τα ανταλλακτικα πρεπει να τα αγοραζουμε απο την Ελλαδα 50% πιο ακριβα απο οτι στον υπολοιπο πολιτισμενο κοσμο και μαλιστα οτι δεν ισχυουν οι προσφορες της εταιρειας. Ειναι παντως το καλυτερο προϊον της αγορας και ελπιζω η τιμη να πεσει στο μελλον.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Για βέλτιστη εμπειρία ξυρίσματος. Βασισμένο σε 2 πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.
Ανακυκλώσιμη χάρτινη συσκευασία