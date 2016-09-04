2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
MCD388/12
Ασύρματο υπογούφερ
δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) και Picture CD. SVCD είναι τα αρχικά για "Super VideoCD". Η ποιότητα ενός SVCD είναι πολύ καλύτερη από αυτή ενός VCD και ειδικότερα διαθέτει πολύ πιο ευκρινή εικόνα από ένα VCD χάρη στην υψηλότερη ανάλυση. Χάρη στην υποστήριξη DivX®, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το φορμά μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.
Το ψηφιακό ασύρματο υπογούφερ έχει βελτιωθεί έτσι ώστε να αναπαράγει συχνότητες μπάσων. Το αποτέλεσμα είναι ισχυρή αναπαραγωγή των βαθιών μπάσων με ελάχιστη παραμόρφωση.
To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.
3.7
από 5
14
Κριτικές
Pallino66
04/09/2016
Italia
Problema espulsione cd audio
Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?
Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Elegante sistema micro DVD
Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Elegante sistema micro DVD
Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Elegant DVD-mikrosystem