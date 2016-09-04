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  • Πάθος με τον ήχο
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Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα DVD sleek micro

MCD388/12

3.7
| (14) Κριτικές
Πάθος με τον ήχο
Απολαύστε ήχο και βίντεο όπως ποτέ ξανά, με το κομψό σύστημα micro DVD της Philips με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο. Δυνατότητα αναπαραγωγής από πολλές πηγές. Η διασύνδεση πολυμέσων Full HD (HDMI) παράγει ευκρινέστερες εικόνες.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Πάθος με τον ήχο

  • Ασύρματο υπογούφερ

  • δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD

Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD

Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) και Picture CD. SVCD είναι τα αρχικά για "Super VideoCD". Η ποιότητα ενός SVCD είναι πολύ καλύτερη από αυτή ενός VCD και ειδικότερα διαθέτει πολύ πιο ευκρινή εικόνα από ένα VCD χάρη στην υψηλότερη ανάλυση. Χάρη στην υποστήριξη DivX®, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το φορμά μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.

Ψηφιακό ασύρματο υπογούφερ για ισχυρά μπάσα

Ψηφιακό ασύρματο υπογούφερ για ισχυρά μπάσα

Το ψηφιακό ασύρματο υπογούφερ έχει βελτιωθεί έτσι ώστε να αναπαράγει συχνότητες μπάσων. Το αποτέλεσμα είναι ισχυρή αναπαραγωγή των βαθιών μπάσων με ελάχιστη παραμόρφωση.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

14

Κριτικές

1

04/09/2016

Italia

Italia

Problema espulsione cd audio

Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?

Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Elegante sistema micro DVD

Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Elegante sistema micro DVD

04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.