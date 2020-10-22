ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Philips Sonicare AirFloss Ultra - Συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Philips SonicareAirFloss Ultra - Συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού

HX8331/01

Philips Sonicare AirFloss Ultra - Συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εγχειρίδιο χρήστη

  • PDF αρχείο, 946.6 kB
  • 22 October 2020

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ - English (US)

  • PDF αρχείο, 946.9 kB
  • 23 October 2020