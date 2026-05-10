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Μη διαθέσιμο πλέον
HX8331/01
με 1 ακροφύσιο
Το AirFloss Ultra αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται.***
Τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι δυνατά χάρη στη μοναδική μας τεχνολογία που συνδυάζει αέρα και στοματικό διάλυμα ή νερό, για αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια και στα ούλα.
Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss Ultra είναι ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε πιο βαθιά ανάμεσα στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια.
3.7
από 5
934
Κριτικές
H. Floss.
10/05/2026
Ελλάδα
Air flosser vs new water flosser
Your Air flosser was fantastic. Your new water flosser is a messy disaster. I wasted my money buying it thinking it was a new version of the air flosser. Used it once snd discarded it.You should bring your air flosser back.
Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Date of Use 2020-01-01
Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Date of Use 2020-01-01
Τζίμης 59
22/05/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
εξαιρετικό προϊόν
Λειτουργικό, δεν χρειάζεται πολλή χρόνο για αποτελεσματικό καθαρισμό, συνιστάται για στραβά δόντια που αποθηκέυουν τροφές ενδιάμεσα, μεγάλο διάστημα λειτουργίας χωρίς φόρτηση, μπορείς να καταργήσεις την χρήση μεσοδόντια βουρτάκια, ιδανικό για ευαίσθητα δόντια.
Πλεονεκτήματα
λειτουργικό, αποτελεσματικό, χρήσιμο
Μειονεκτήματα
δεν έχει δεύτερο ανταλλακτικό για μακροπρόθεσμη χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner
Chester9900
29/11/2019
United Kingdom
Great product
Very efficient great results would def recommend this product
Η αξιολογηση έγινε για HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense
Η αξιολογηση έγινε για HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια συμβατική οδοντόβουρτσα και αντιμικροβιακό στοματικό διάλυμα σε ασθενείς με ελαφρά έως ήπια ουλίτιδα. Το AirFloss μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα να αναπτύξουν μια υγιεινή, καθημερινή συνήθεια για μεσοδόντιο καθαρισμό. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" της καρτέλας "Υποστήριξη".
* Από τις περιοχές που εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν.
* *Το AirFloss Ultra και Pro είναι το ίδιο προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να έχουν διαφορετική ονομασία ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
* * * ανάλογα με τη ρύθμιση ριπής που χρησιμοποιείται