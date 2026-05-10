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  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
  • Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips SonicareAirFloss Ultra - Συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού

HX8331/01

3.7
| (934) Κριτικές
Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*
Για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα, το AirFloss Ultra**** είναι ο πιο εύκολος τρόπος για αποτελεσματικό καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια. Το AirFloss Ultra μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στοματικό διάλυμα ή νερό και είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι έχει εξίσου αποτελεσματική δράση με το νήμα για την υγεία των ούλων.**
Δείτε όλα τα οφέλη

Ειδικά για όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα

Πιο υγιή ούλα σε 2 εβδομάδες, εγγυημένα*

  • με 1 ακροφύσιο

Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας***

Έως και 99,9% αφαίρεση της πλάκας***

Το AirFloss Ultra αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται.***

Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

Τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι δυνατά χάρη στη μοναδική μας τεχνολογία που συνδυάζει αέρα και στοματικό διάλυμα ή νερό, για αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια και στα ούλα.

Ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε μια υγιεινή συνήθεια

Ένας εύκολος τρόπος για να ξεκινήσετε μια υγιεινή συνήθεια

Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss Ultra είναι ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε πιο βαθιά ανάμεσα στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.7

από 5

934

Κριτικές

10/05/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

Air flosser vs new water flosser

Your Air flosser was fantastic. Your new water flosser is a messy disaster. I wasted my money buying it thinking it was a new version of the air flosser. Used it once snd discarded it.You should bring your air flosser back.

Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

Date of Use 2020-01-01

Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

Date of Use 2020-01-01

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

εξαιρετικό προϊόν

Λειτουργικό, δεν χρειάζεται πολλή χρόνο για αποτελεσματικό καθαρισμό, συνιστάται για στραβά δόντια που αποθηκέυουν τροφές ενδιάμεσα, μεγάλο διάστημα λειτουργίας χωρίς φόρτηση, μπορείς να καταργήσεις την χρήση μεσοδόντια βουρτάκια, ιδανικό για ευαίσθητα δόντια.

Πλεονεκτήματα

λειτουργικό, αποτελεσματικό, χρήσιμο

Μειονεκτήματα

δεν έχει δεύτερο ανταλλακτικό για μακροπρόθεσμη χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HX8331/01 AirFloss Pro/Ultra - Interdental cleaner

29/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Very efficient great results would def recommend this product

Η αξιολογηση έγινε για HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

Η αξιολογηση έγινε για HX8381/01 AirFloss Pro/Ultra - Dispense

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια συμβατική οδοντόβουρτσα και αντιμικροβιακό στοματικό διάλυμα σε ασθενείς με ελαφρά έως ήπια ουλίτιδα. Το AirFloss μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τακτικά νήμα να αναπτύξουν μια υγιεινή, καθημερινή συνήθεια για μεσοδόντιο καθαρισμό. Για περισσότερα στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" της καρτέλας "Υποστήριξη".

  2. * Από τις περιοχές που εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε σε εργαστήριο. Τα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν.

  3. * *Το AirFloss Ultra και Pro είναι το ίδιο προϊόν. Ωστόσο, μπορεί να έχουν διαφορετική ονομασία ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

  4. * * * ανάλογα με τη ρύθμιση ριπής που χρησιμοποιείται