    Philips Sonicare Series 6500 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

    HX7411/09

    Ο σχολαστικός καθαρισμός μπορεί να είναι ακόμα πιο ήπιος στα ευαίσθητα δόντια και ούλα με 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας*. Με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, για πανίσχυρο αλλά απαλό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

    Αφαιρεί απαλά 10 φορές περισσότερη πλάκα*

    • Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*
    • Απαλή για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα
    • Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς
    • Οπτικός αισθητήρας πίεσης
    • 3 λειτουργίες βουρτσίσματος, 3 επίπεδα έντασης
    Εξαιρετικά απαλή με τα ευαίσθητα δόντια

    Εξαιρετικά απαλή με τα ευαίσθητα δόντια

    Ο σχολαστικός καθαρισμός δεν χρειάζεται να επιβαρύνει τα ευαίσθητα δόντια και ούλα. Αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος S2 Sensitive διαθέτει μοναδική σχεδίαση με μακριές, λεπτές, εξαιρετικά μαλακές τρίχες, ώστε κάθε πέρασμα να προστατεύει δόντια και ούλα. Με περισσότερες από 3.000 πυκνές τρίχες, σας βοηθά να αφαιρέσετε 10 φορές περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*.

    Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

    Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

    Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς για να προσφέρει πραγματικά ομοιόμορφο καθαρισμό σε όλο το στόμα. Το μοτέρ προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ ώστε να μην πέφτει η απόδοση ακόμα και όταν βουρτσίζετε τα πιο δύσκολα σημεία. Απολαύστε απαλό αλλά και αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62.000 κινήσεις των τριχών. Η Sonicare Fluid Action ενισχύει τις τρίχες στο καθάρισμα ωθώντας υγρό ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

    Προστατέψτε τα ούλα σας με αισθητήρα πίεσης

    Προστατέψτε τα ούλα σας με αισθητήρα πίεσης

    Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει έναν φωτεινό δακτύλιο στη βάση της, ο οποίος σας ενημερώνει με ήπιο τρόπο αν ασκείτε υπερβολική πίεση. Απλώς μειώστε την πίεση όταν ανάψει και τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα.

    Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς

    Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς

    Ενισχύστε τον καθαρισμό σας με 9 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ισχύ είτε να επικεντρωθείτε συγκεκριμένα στον καθαρισμό, μπορείτε να το έχετε. Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών Clean, Sensitive και White. Επιλέξτε μία από τις τρεις ρυθμίσεις έντασης.

    Πληροφορίες βουρτσίσματος στην παλάμη του χεριού σας

    Πληροφορίες βουρτσίσματος στην παλάμη του χεριού σας

    Πετύχετε τους στόχους σας για τη στοματική υγιεινή με την οδοντόβουρτσα Sonicare και την εφαρμογή. Αυτά τα δύο συνδυάζονται τέλεια για να προσφέρουν καθοδηγούμενο βούρτσισμα, συμβουλές και κόλπα, καθώς και εξατομικευμένο περιεχόμενο. Μαζί, είστε ασταμάτητοι.

    Η φροντίδα σάς ακολουθεί παντού

    Η φροντίδα σάς ακολουθεί παντού

    Με τη θήκη μεταφοράς μπορείτε να μεταφέρετε τη συσκευή σας εν κινήσει. Είναι αρκετά ανθεκτική ώστε η οδοντόβουρτσα Sonicare να παραμένει ασφαλής, αλλά αρκετά μικρή ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε τσάντα, αποτελώντας έτσι την ιδανική συντροφιά για τις μετακινήσεις σας.

    Καθοδηγούμενο βούρτσισμα

    Καθοδηγούμενο βούρτσισμα

    Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.

    Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τον καλύτερο τρόπο με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος

    Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τον καλύτερο τρόπο με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος

    Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.

    Τακτικό βούρτσισμα για 21 ημέρες

    Τακτικό βούρτσισμα για 21 ημέρες

    Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εντάσεις

      Δυνατά
      Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό
      Μέτρια
      Για καθαρισμό κάθε μέρα
      Χαμηλά
      Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

    • Ρεύμα

      Τάση
      100-240 V

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Μπαταρία
      Επαναφορτιζόμενο
      Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο)
      21 ημέρες
      Κατανάλωση ενέργειας
      Αναμονή χωρίς οθόνη 0,08 W
      Τύπος μπαταριών
      Ιόντων λιθίου

    • Σχεδιασμός και φινίρισμα

      Χρώματα
      Μαύρο

    • Σέρβις

      Εγγύηση
      Περιορισμένη διετής εγγύηση

    • Συμβατότητα

      Συμβατότητα Android
      Τηλέφωνα Android με Bluetooth 4.0 και πάνω
      Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
      Εφαρμογή βουρτσίσματος
      Συμβατότητα iOS
      iPhone με Bluetooth 4.0 και πάνω

    • Ευκολία στη χρήση

      Συμβατότητα λαβής
      Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα
      Ένδειξη μπαταρίας
      Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας
      Λαβή
      Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
      Θήκη ταξιδιού
      Θήκη ταξιδιού
      Χρονομετρητής
      BrushPacer και SmartTimer

    • Περιλαμβάνεται

      Λαβή
      1 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 6500
      Κεφαλή βουρτσίσματος
      • 1 S2 Sensitive
      • 1 W2 Optimal White
      Θήκη ταξιδιού
      1 θήκη μεταφοράς
      Βάση σύνδεσης
      1 φορτιστής USB-A

    • Καθαριστική απόδοση

      Αφαίρεση της πλάκας
      1000% πιο αποτελεσματικό*
      Ταχύτητα
      62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

    • Λειτουργίες

      Καθαρισμός
      Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
      Λευκό
      Αφαίρεση κηλίδων από την επιφάνεια των δοντιών
      Sensitive
      Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

    • Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

      Πληροφορίες για την πίεση
      • Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με μοβ χρώμα
      • Δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος
      Υπενθύμιση αντικατάστασης
      Με την τεχνολογία BrushSync θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος

    • Εφαρμογή Sonicare

      Αναφορές παρακολούθησης και προόδου
      Παρακολουθεί τα μοτίβα βουρτσίσματος με την πάροδο του χρόνου, βοηθώντας σας να διατηρήσετε τη στοματική σας υγεία.

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.
    • σε δύσκολα σημεία σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε 6 εβδομάδες.

