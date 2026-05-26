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  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
  • Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare Optimal WhiteΚεφαλές βουρτσίσματος 2 τεμαχίων

HX6062/88

4.6
| (380) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
Αποκτήστε πιο αστραφτερό χαμόγελο με αυτήν την κλινικά ελεγμένη κεφαλή βουρτσίσματος για λεύκανση δοντιών από τη Philips Sonicare. Δείτε αποτελέσματα μετά από μία μόνο εβδομάδα, ενώ απολαμβάνετε εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό.
Δείτε όλα τα οφέλη

100% πιο λευκά δόντια σε 1 εβδομάδα*

Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση

  • 100% πιο λευκά δόντια σε μία εβδομάδα*

  • Αφαιρεί 7 φορές περισσότερη πλάκα*

  • Μέτρια μαλακή

  • 2 τμχ.

Έως και 100% μεγαλύτερη αφαίρεση κηλίδων μόνο σε 1 εβδομάδα*

Έως και 100% μεγαλύτερη αφαίρεση κηλίδων μόνο σε 1 εβδομάδα*

Λευκότερα δόντια με το κεντρικό επίθεμα αφαίρεσης κηλίδων αυτής της κεφαλής βουρτσίσματος. Οι τρίχες σε σχήμα ρόμβου έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την επαφή με την επιφάνεια των δοντιών και να καθαρίζουν πιο αποτελεσματικά τις κηλίδες. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους με έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα.*

Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Η κεφαλή βουρτσίσματος λεύκανσης χρησιμοποιεί πυκνές τρίχες για να αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα, ενώ παράλληλα καθαρίζει ολόκληρο το στόμα για αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

Αποδεδειγμένη τεχνολογία Sonicare

Αποδεδειγμένη τεχνολογία Sonicare

Απολαύστε τον καθαρισμό που έχουν επιλέξει εκατομμύρια άνθρωποι. Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62,000 κινήσεις των τριχών. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

380

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Phillips Customer Support are second to none.

Two amazing ladies on the Customer Support Team, GEORGIA and STELLA made my day. They made it possible to solve a charging base problem (for my 9300 Sonicare) and a purchase challenge and I am now waiting for the confirmed order to arrive(replacement heads and charging base) 44123608023. They followed up, they made sure everything was taken care of and I was instantly impressed with their caring and helpful natures. They are a credit to Phillips.

Πλεονεκτήματα

Really, really clean teeth and lower dentists bills.

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6064/87 4 pack brush heads

Date of Use 2026-02-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6064/87 4 pack brush heads

Date of Use 2026-02-01

25/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Really good quality. My teeth feel noticeably cleaner since I started using these brush heads. The brush head is designed in a way with gets every bits of food etc from between your teeth with ease.

Πλεονεκτήματα

Great quality, whiter and cleaner teeth

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads

19/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Cleans very well

I have been using Philips Optimal White brush head for a month now and I am very happy with it. The brush has a good size to reach all teeth, even tye ones in the back of my mouth. I am a coffee drinker and I noticed it cleans coffee stains. My teeth got brighter since I have used the brush for the first time. The brish is gentle to my sensitive gums. I recommend this product to everyone.

Πλεονεκτήματα

Cleans yellow stains fron coffee

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. στη λειτουργία λεύκανσης σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

  2. κατανομή στο πλαστικό της κεφαλή βουρτσίσματος με βάση το ισοζύγιο μάζας.

  3. Μη συμβατό με τις λαβές Philips One.