2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
100% πιο λευκά δόντια σε μία εβδομάδα*
Αφαιρεί 7 φορές περισσότερη πλάκα*
Μέτρια μαλακή
2 τμχ.
Λευκότερα δόντια με το κεντρικό επίθεμα αφαίρεσης κηλίδων αυτής της κεφαλής βουρτσίσματος. Οι τρίχες σε σχήμα ρόμβου έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την επαφή με την επιφάνεια των δοντιών και να καθαρίζουν πιο αποτελεσματικά τις κηλίδες. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους με έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα.*
Η κεφαλή βουρτσίσματος λεύκανσης χρησιμοποιεί πυκνές τρίχες για να αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα, ενώ παράλληλα καθαρίζει ολόκληρο το στόμα για αναζωογονητικό αποτέλεσμα.
Απολαύστε τον καθαρισμό που έχουν επιλέξει εκατομμύρια άνθρωποι. Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62,000 κινήσεις των τριχών. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
4.6
από 5
380
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
TooBrit
26/05/2026
United Kingdom
Phillips Customer Support are second to none.
Two amazing ladies on the Customer Support Team, GEORGIA and STELLA made my day. They made it possible to solve a charging base problem (for my 9300 Sonicare) and a purchase challenge and I am now waiting for the confirmed order to arrive(replacement heads and charging base) 44123608023. They followed up, they made sure everything was taken care of and I was instantly impressed with their caring and helpful natures. They are a credit to Phillips.
Πλεονεκτήματα
Really, really clean teeth and lower dentists bills.
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6064/87 4 pack brush heads
Date of Use 2026-02-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6064/87 4 pack brush heads
Date of Use 2026-02-01
DaisyMay29
25/04/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great product
Really good quality. My teeth feel noticeably cleaner since I started using these brush heads. The brush head is designed in a way with gets every bits of food etc from between your teeth with ease.
Πλεονεκτήματα
Great quality, whiter and cleaner teeth
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads
Karoze
19/04/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Cleans very well
I have been using Philips Optimal White brush head for a month now and I am very happy with it. The brush has a good size to reach all teeth, even tye ones in the back of my mouth. I am a coffee drinker and I noticed it cleans coffee stains. My teeth got brighter since I have used the brush for the first time. The brish is gentle to my sensitive gums. I recommend this product to everyone.
Πλεονεκτήματα
Cleans yellow stains fron coffee
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads
στη λειτουργία λεύκανσης σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
κατανομή στο πλαστικό της κεφαλή βουρτσίσματος με βάση το ισοζύγιο μάζας.
Μη συμβατό με τις λαβές Philips One.