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Μη διαθέσιμο πλέον
Έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα*
Η κεφαλή οδοντόβουρτσας W2 Optimal White είναι ιδανική για εκείνους που θέλουν όχι μόνο βαθύ καθαρισμό, αλλά και δόντια χωρίς κηλίδες για αστραφτερό, κατάλευκο χαμόγελο. Επίσης, αυτή η οδοντόβουρτσα διατηρεί τα δόντια σας λαμπερά ανάμεσα στα ραντεβού επαγγελματικής λεύκανσης.
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
2 τμχ.
Κανονικό μέγεθος
Κουμπωτή
Σύζευξη λειτουργίας BrushSync
Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
Οι πυκνές τρίχες σε σχήμα διαμαντιού της DiamondClean αφαιρούν από την επιφάνεια των δοντιών τις κηλίδες που προκαλούνται από τα φαγητά και τα ποτά. Θα παρατηρήσετε πιο λευκό χαμόγελο έως και 100%*, μόλις σε 7 ημέρες.
Θα έχετε πάντα τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό με τη λειτουργία σύζευξης BrushSync™**. Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας Philips Sonicare W2 Optimal White συγχρονίζεται με τη λαβή της οδοντόβουρτσας Sonicare της Philips με δυνατότητα BrushSync™**, επιλέγοντας τη βέλτιστη λειτουργία βουρτσίσματος και το βέλτιστο επίπεδο έντασης για εξαιρετική λεύκανση. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε το βούρτσισμα.
4.6
από 5
380
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
TooBrit
26/05/2026
United Kingdom
Phillips Customer Support are second to none.
Two amazing ladies on the Customer Support Team, GEORGIA and STELLA made my day. They made it possible to solve a charging base problem (for my 9300 Sonicare) and a purchase challenge and I am now waiting for the confirmed order to arrive(replacement heads and charging base) 44123608023. They followed up, they made sure everything was taken care of and I was instantly impressed with their caring and helpful natures. They are a credit to Phillips.
Πλεονεκτήματα
Really, really clean teeth and lower dentists bills.
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6064/87 4 pack brush heads
Date of Use 2026-02-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6064/87 4 pack brush heads
Date of Use 2026-02-01
DaisyMay29
25/04/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great product
Really good quality. My teeth feel noticeably cleaner since I started using these brush heads. The brush head is designed in a way with gets every bits of food etc from between your teeth with ease.
Πλεονεκτήματα
Great quality, whiter and cleaner teeth
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads
Date of Use 2025-03-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads
Date of Use 2025-03-25
Karoze
19/04/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Cleans very well
I have been using Philips Optimal White brush head for a month now and I am very happy with it. The brush has a good size to reach all teeth, even tye ones in the back of my mouth. I am a coffee drinker and I noticed it cleans coffee stains. My teeth got brighter since I have used the brush for the first time. The brish is gentle to my sensitive gums. I recommend this product to everyone.
Πλεονεκτήματα
Cleans yellow stains fron coffee
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads
Date of Use 2024-03-19
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads
Date of Use 2024-03-19
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες
Η λειτουργία σύζευξης BrushSync™ είναι συμβατή μόνο τις λαβές οδοντόβουρτσας Philips Sonicare με δυνατότητα BrushSync™