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  • Έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα*
  • Έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα*
  • Έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα*
  • Έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα*
  • Έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα*

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare W Optimal WhiteΤυπικές κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonic

HX6062/10

4.6

| (380) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο

Έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα*

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας W2 Optimal White είναι ιδανική για εκείνους που θέλουν όχι μόνο βαθύ καθαρισμό, αλλά και δόντια χωρίς κηλίδες για αστραφτερό, κατάλευκο χαμόγελο. Επίσης, αυτή η οδοντόβουρτσα διατηρεί τα δόντια σας λαμπερά ανάμεσα στα ραντεβού επαγγελματικής λεύκανσης.

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Προηγμένος καθαρισμός για απομάκρυνση των κηλίδων και πιο λευκά δόντια

Έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα*

  • 2 τμχ.

  • Κανονικό μέγεθος

  • Κουμπωτή

  • Σύζευξη λειτουργίας BrushSync

Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

Τρίχες σε σχήμα διαμαντιού για 100% πιο λευκά δόντια μέσα σε 1 εβδομάδα

Τρίχες σε σχήμα διαμαντιού για 100% πιο λευκά δόντια μέσα σε 1 εβδομάδα

Οι πυκνές τρίχες σε σχήμα διαμαντιού της DiamondClean αφαιρούν από την επιφάνεια των δοντιών τις κηλίδες που προκαλούνται από τα φαγητά και τα ποτά. Θα παρατηρήσετε πιο λευκό χαμόγελο έως και 100%*, μόλις σε 7 ημέρες.

Επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη λειτουργία για κορυφαία αποτελέσματα**

Επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη λειτουργία για κορυφαία αποτελέσματα**

Θα έχετε πάντα τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό με τη λειτουργία σύζευξης BrushSync™**. Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας Philips Sonicare W2 Optimal White συγχρονίζεται με τη λαβή της οδοντόβουρτσας Sonicare της Philips με δυνατότητα BrushSync™**, επιλέγοντας τη βέλτιστη λειτουργία βουρτσίσματος και το βέλτιστο επίπεδο έντασης για εξαιρετική λεύκανση. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε το βούρτσισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

380

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Phillips Customer Support are second to none.

Two amazing ladies on the Customer Support Team, GEORGIA and STELLA made my day. They made it possible to solve a charging base problem (for my 9300 Sonicare) and a purchase challenge and I am now waiting for the confirmed order to arrive(replacement heads and charging base) 44123608023. They followed up, they made sure everything was taken care of and I was instantly impressed with their caring and helpful natures. They are a credit to Phillips.

Πλεονεκτήματα

Really, really clean teeth and lower dentists bills.

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6064/87 4 pack brush heads

Date of Use 2026-02-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6064/87 4 pack brush heads

Date of Use 2026-02-01

25/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Really good quality. My teeth feel noticeably cleaner since I started using these brush heads. The brush head is designed in a way with gets every bits of food etc from between your teeth with ease.

Πλεονεκτήματα

Great quality, whiter and cleaner teeth

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads

Date of Use 2025-03-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads

Date of Use 2025-03-25

19/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Cleans very well

I have been using Philips Optimal White brush head for a month now and I am very happy with it. The brush has a good size to reach all teeth, even tye ones in the back of my mouth. I am a coffee drinker and I noticed it cleans coffee stains. My teeth got brighter since I have used the brush for the first time. The brish is gentle to my sensitive gums. I recommend this product to everyone.

Πλεονεκτήματα

Cleans yellow stains fron coffee

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads

Date of Use 2024-03-19

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Optimal White HX6062/87 2-pack brush heads

Date of Use 2024-03-19

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

  2. Η λειτουργία σύζευξης BrushSync™ είναι συμβατή μόνο τις λαβές οδοντόβουρτσας Philips Sonicare με δυνατότητα BrushSync™