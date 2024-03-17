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  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
  • Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.

Μη διαθέσιμο πλέον

1100 SeriesΗλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

HX3641/02

HX364W3

4.4
| (365) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.
Η τεχνολογία Sonicare σε συνδυασμό με το σύστημα βουρτσίσματος αφαιρεί με ήπιο τρόπο την πλάκα έως 3 φορές πιο αποτελεσματικά* από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

H sonic oδοντόβουρτσα που συνιστούν οι οδοντίατροι παγκοσμίως1

Αφαιρεί οδοντική πλάκα* έως 3 φορές πιο αποτελεσματικά*

Αντίο στις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες – ήρθε το Sonicare.

  • Τεχνολογία Sonicare

  • QuadPacer και SmarTimer

  • Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

  • 14 ώρες διάρκεια μπαταρίας

Η μοναδική μας τεχνολογία σάς προσφέρει ισχυρό, αλλά απαλό καθαρισμό

Η μοναδική μας τεχνολογία σάς προσφέρει ισχυρό, αλλά απαλό καθαρισμό

Οι ισχυρές δονήσεις στις τρίχες οδηγούν τις μικροφυσαλίδες βαθιά ανάμεσα στα δόντια σας και κατά μήκος της γραμμής των ούλων σας για μια αναζωογονητική εμπειρία. Μόλις 2 λεπτά χρήσης ισοδυναμούν με δύο μήνες χειροκίνητου βουρτσίσματος.** 31.000 κινήσεις βουρτσίσματος το λεπτό καθαρίζουν τα δόντια σας, καταστρέφουν την πλάκα και την απομακρύνουν προσφέροντάς σας εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό.

Έως και 3 φορές πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα*

Έως και 3 φορές πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα*

Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare με προηγμένη τεχνολογία Sonic είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι αφαιρεί την πλάκα έως και 3 φορές πιο αποτελεσματικά* σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες. Αφαιρεί την πλάκα από τα δόντια και κατά μήκος της γραμμής των ούλων, ενώ παράλληλα προστατεύει τα ούλα σας.

Ασφαλής και ήπια στη χρήση

Ασφαλής και ήπια στη χρήση

Η οδοντόβουρτσα Sonicare σας προσφέρει διεξοδικό καθαρισμό χωρίς να είναι σκληρή με τα δόντια και τα ούλα σας. Οι απαλές αλλά ισχυρές δονήσεις παρέχουν εξαιρετικό καθαρισμό, ενώ ταυτόχρονα είναι ήπιες με τα δόντια και τα ούλα σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

365

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

17/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Philips Toothbrush

Really useful product! Competitive price and design. The functionality is also impressive

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2100 Series HX3651/13 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2100 Series HX3651/13 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

06/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

ΙΣΧΥΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΤΑ ΟΥΛΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1100 Series HX3641/02 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1100 Series HX3641/02 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

22/12/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Άνετο!

Πολύ ωραίο μηχάνημα άνετο απαλό και βολικό τα δόντια μου με έχουν ευχαριστήσει!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1100 Series HX3641/02 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 1100 Series HX3641/02 Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει μελέτης περισσότερων από 2.600 επαγγελματιών στοματικής υγιεινής (οδοντιάτρους και οδοντικούς υγιεινολόγους) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Ολλανδία, στην Ελβετία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023-2024. 

  1. σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες, για πιο υγιή δόντια και ούλα

  2. Τα μεμονωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν

  3. Τεκμηριωμένο με στοιχεία

  4. με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη βασική λειτουργία