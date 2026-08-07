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Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες

Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες (2)

1–2 από 2 αποτελέσματα
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Σειρά 1000

  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100

Sonicare 1100
Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

HX3901/02
  • Αφαιρεί απαλά 3 φορές περισσότερη πλάκα
  • Εύκολη εκκίνηση
  • SmartTimer και Quadpacer
  • 14 ώρες διάρκεια μπαταρίας
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regular

  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100
  • Sonicare 1100

Sonicare 1100
Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

HX3902/01
  • Αφαιρεί απαλά 3 φορές περισσότερη πλάκα
  • Εύκολη εκκίνηση
  • SmartTimer και Quadpacer
  • 14 ώρες διάρκεια μπαταρίας
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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.