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  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
  • Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα

Νέα σελίδα

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Ηλεκτρικό οδοντικό νήμα

HX3333/23

Διαθέσιμο σε

Ανοιχτό μοβ
Ανοιχτό μοβ
Ανοιχτό μπλε
Ανοιχτό μπλε
Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα
Εντάξτε εύκολα τον μεσοδόντιο καθαρισμό στην καθημερινή σας ρουτίνα με τη συσκευή Philips Sonicare Compact Flosser 1000. Σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, απομακρύνει έως και το 99,9% της πλάκας* ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων. Χάρη στην πτυσσόμενη σχεδίασή της, είναι ιδανική για χρήση όπου κι αν βρίσκεστε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας, όπου εφαρμόζεται*

Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα

  • Μικρή και φορητή σχεδίαση

  • Αφαιρεί απαλά έως και το 99,9% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται*

  • Έως και 100% πιο υγιή ούλα σε σχέση με το απλό νήμα**

  • 3 λειτουργίες καθαρισμού

  • 21 ημέρες διάρκεια ζωής μπαταρίας***

Απαλή, αλλά αποτελεσματική απομάκρυνση της πλάκας

Απαλή, αλλά αποτελεσματική απομάκρυνση της πλάκας

Η συσκευή Philips Sonicare Compact Flosser 1000 είναι απαλή, αποτελεσματική και ιδανική για να την έχετε παντού μαζί σας. Απομακρύνει έως και το 99,9% της πλάκας ανάμεσα από τα δόντια και κατά μήκος των ούλων σε μόλις 60 δευτερόλεπτα*.

Έως και 100% πιο υγιή ούλα σε σχέση με το απλό οδοντικό νήμα**

Έως και 100% πιο υγιή ούλα σε σχέση με το απλό οδοντικό νήμα**

Η συσκευή Philips Sonicare Compact Flosser 1000 είναι έως και 100% πιο αποτελεσματική από το παραδοσιακό οδοντικό νήμα στη βελτίωση της υγείας των ούλων μέσα σε μόλις 4 εβδομάδες**.

Μικρή και φορητή σχεδίαση

Μικρή και φορητή σχεδίαση

Η συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού είναι μικρών διαστάσεων και μεταφέρεται παντού μαζί σας. Το πτυσσόμενο δοχείο νερού χωρητικότητας 200 ml εφαρμόζει πάνω στη λαβή όταν είναι άδειο, ώστε να αποθηκεύεται εύκολα στο σπίτι ή να χωρά άνετα στην τσάντα σας όταν ταξιδεύετε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε in-vitro μελέτη, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν

  2. μετά από 4 εβδομάδες χρήσης, σε σύγκριση με το παραδοσιακό οδοντικό νήμα, με χρήση του στομίου Standard

  3. με βάση 1 συνεδρία μεσοδόντιου καθαρισμού ημερησίως, διάρκειας 1 λεπτού