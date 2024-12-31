Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός, σε μόλις 60 δευτερόλεπτα

Εντάξτε εύκολα τον μεσοδόντιο καθαρισμό στην καθημερινή σας ρουτίνα με τη συσκευή Philips Sonicare Compact Flosser 1000. Σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, απομακρύνει έως και το 99,9% της πλάκας* ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων. Χάρη στην πτυσσόμενη σχεδίασή της, είναι ιδανική για χρήση όπου κι αν βρίσκεστε.