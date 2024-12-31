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HX3333/23
Διαθέσιμο σε
Μικρή και φορητή σχεδίαση
Αφαιρεί απαλά έως και το 99,9% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται*
Έως και 100% πιο υγιή ούλα σε σχέση με το απλό νήμα**
3 λειτουργίες καθαρισμού
21 ημέρες διάρκεια ζωής μπαταρίας***
Η συσκευή Philips Sonicare Compact Flosser 1000 είναι απαλή, αποτελεσματική και ιδανική για να την έχετε παντού μαζί σας. Απομακρύνει έως και το 99,9% της πλάκας ανάμεσα από τα δόντια και κατά μήκος των ούλων σε μόλις 60 δευτερόλεπτα*.
Η συσκευή Philips Sonicare Compact Flosser 1000 είναι έως και 100% πιο αποτελεσματική από το παραδοσιακό οδοντικό νήμα στη βελτίωση της υγείας των ούλων μέσα σε μόλις 4 εβδομάδες**.
Η συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού είναι μικρών διαστάσεων και μεταφέρεται παντού μαζί σας. Το πτυσσόμενο δοχείο νερού χωρητικότητας 200 ml εφαρμόζει πάνω στη λαβή όταν είναι άδειο, ώστε να αποθηκεύεται εύκολα στο σπίτι ή να χωρά άνετα στην τσάντα σας όταν ταξιδεύετε.
Κριτικές
Σε in-vitro μελέτη, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
μετά από 4 εβδομάδες χρήσης, σε σύγκριση με το παραδοσιακό οδοντικό νήμα, με χρήση του στομίου Standard
με βάση 1 συνεδρία μεσοδόντιου καθαρισμού ημερησίως, διάρκειας 1 λεπτού