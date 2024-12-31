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  • Μια δυνατή ροή νερού
  • Μια δυνατή ροή νερού
  • Μια δυνατή ροή νερού
  • Μια δυνατή ροή νερού
  • Μια δυνατή ροή νερού
  • Μια δυνατή ροή νερού
  • Μια δυνατή ροή νερού
  • Μια δυνατή ροή νερού

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Sonicare F1 Standard nozzleΜεσοδόντιο βουρτσάκι

HX3042/00

Μια δυνατή ροή νερού
Χρησιμοποιήστε το κανονικό στόμιο για κανονικό καθαρισμό. Χρησιμοποιεί μία ροή νερού για να απομακρύνει τα υπολείμματα τροφών και να καθαρίσει σχολαστικά κάθε σημείο ανάμεσα στα δόντια σας.
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Για κανονικό καθαρισμό

Μια δυνατή ροή νερού

  • 2 ακροφύσια

F1 Κανονικό στόμιο για τακτικό καθαρισμό

F1 Κανονικό στόμιο για τακτικό καθαρισμό

Χρησιμοποιήστε το κανονικό στόμιο για κανονικό καθαρισμό. Χρησιμοποιεί μία ροή νερού για να απομακρύνει τα υπολείμματα τροφών και να καθαρίσει σχολαστικά κάθε σημείο ανάμεσα στα δόντια σας.

Άκρο καθοδήγησης για σωστή τοποθέτηση

Άκρο καθοδήγησης για σωστή τοποθέτηση

Το λεπτό γωνιακό στόμιο και το άκρο καθοδήγησης διευκολύνουν τη σωστή τοποθέτηση. Τοποθετήστε το άκρο του στομίου ακριβώς πάνω από τη γραμμή των ούλων, πιέστε απαλά ώστε να έρθει σε επαφή με τη γραμμή των ούλων και τα δόντια και σύρετέ το από το ένα δόντι στο άλλο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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