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Μη διαθέσιμο πλέον
HX3042/00
2 ακροφύσια
Χρησιμοποιήστε το κανονικό στόμιο για κανονικό καθαρισμό. Χρησιμοποιεί μία ροή νερού για να απομακρύνει τα υπολείμματα τροφών και να καθαρίσει σχολαστικά κάθε σημείο ανάμεσα στα δόντια σας.
Το λεπτό γωνιακό στόμιο και το άκρο καθοδήγησης διευκολύνουν τη σωστή τοποθέτηση. Τοποθετήστε το άκρο του στομίου ακριβώς πάνω από τη γραμμή των ούλων, πιέστε απαλά ώστε να έρθει σε επαφή με τη γραμμή των ούλων και τα δόντια και σύρετέ το από το ένα δόντι στο άλλο.
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