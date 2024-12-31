Άκρο καθοδήγησης για σωστή τοποθέτηση

Το λεπτό γωνιακό στόμιο και το άκρο καθοδήγησης διευκολύνουν τη σωστή τοποθέτηση. Τοποθετήστε το άκρο του στομίου ακριβώς πάνω από τη γραμμή των ούλων, πιέστε απαλά ώστε να έρθει σε επαφή με τη γραμμή των ούλων και τα δόντια και σύρετέ το από το ένα δόντι στο άλλο.