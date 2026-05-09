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  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
  • Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Ηλεκτρικό οδοντικό νήμα

HX3826/33

3.7
| (91) Κριτικές
Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων
Απολαύστε ολοκληρωμένη φροντίδα με το Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000. Η τεχνολογία Quad Stream συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας των ούλων μέσα σε 2 εβδομάδες. Καθαρίζει σε βάθος ανάμεσα στα δόντια και κάτω από τη γραμμή των ούλων, απομακρύνοντας έως και το 99% της πλάκας, ενώ παραμένει απαλό με τα ούλα σας*
Δείτε όλα τα οφέλη

Αφαιρεί έως και το 99% της πλάκας στις περιοχές κάτω από τη γραμμή των ούλων*

Ολοκληρωμένη φροντίδα ακόμα και κάτω από τη γραμμή των ούλων

  • Τεχνολογία Quad Stream

  • Αφαιρεί απαλά έως και το 99% της πλάκας στις περιοχές κάτω από τη γραμμή των ούλων*

  • Έως και 2 φορές πιο αποτελεσματική από τα μεσοδόντια βουρτσάκια για την αφαίρεση της πλάκας**

  • 2 λειτουργίες και 3 ρυθμίσεις έντασης

  • 40 ημέρες διάρκεια ζωής μπαταρίας****

Το QuadPacer 15 δευτερολέπτων σας καθοδηγεί ώστε να καθαρίζετε κάθε περιοχή του στόματός σας

Το QuadPacer 15 δευτερολέπτων σας καθοδηγεί ώστε να καθαρίζετε κάθε περιοχή του στόματός σας

Κάθε 15 δευτερόλεπτα, το QuadPacer διακόπτει στιγμιαία τη ροή του νερού, υποδεικνύοντάς σας να μεταβείτε στο επόμενο τεταρτημόριο του στόματός σας. Έτσι, σας βοηθά να ακολουθείτε σωστά τη ρουτίνα καθαρισμού των 60 δευτερολέπτων και να καθαρίζετε ομοιόμορφα όλες τις περιοχές, χωρίς να αναρωτιέστε αν κινείστε πολύ γρήγορα, πολύ αργά ή αν το δοχείο νερού αδειάζει.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

91

Κριτικές

09/05/2026

España

España

Me encanta

Me encanta!! Es Justo lo que necesitaba,lo uso junto al cepillo recargable sonicare y limpiarse la boca con ambos te da una sensación como recién salido del dentista,este irrigador tiene tres modos de chorro de agua y dos de limpieza,tengo los dientes un poco separados y este producto me está ayudando muchísimo a sacar todos los restos (donde el cepillo no llega) súper recomendable!!

Πλεονεκτήματα

Limpieza profunda

Μειονεκτήματα

No veo fallos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable

Date of Use 2026-04-20

14/05/2026

France

France

Très bon produit

Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.

Πλεονεκτήματα

Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale

Μειονεκτήματα

R.A.S

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc

Date of Use 2026-02-05

15/10/2025

Nederland

Nederland

Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.

Η αξιολογηση έγινε για Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

Η αξιολογηση έγινε για Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σύμφωνα με εργαστηριακή μελέτη με το στόμιο Quad Stream και περιοδοντικούς θύλακες βάθους έως και 6 χιλ.

  2. Σε μελέτη του 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες με 372 συμμετέχοντες

  3. στη λειτουργία Clean

  4. με βάση 1 συνεδρία μεσοδόντιου καθαρισμού ημερησίως, διάρκειας 1 λεπτού

  5. σε in-vitro μελέτη, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν

  6. σε σύγκριση με το Classic Jet Tip, βάσει εργαστηριακής μελέτης, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν

  7. στη λειτουργία Deep Clean