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HX3826/33
Τεχνολογία Quad Stream
Αφαιρεί απαλά έως και το 99% της πλάκας στις περιοχές κάτω από τη γραμμή των ούλων*
Έως και 2 φορές πιο αποτελεσματική από τα μεσοδόντια βουρτσάκια για την αφαίρεση της πλάκας**
2 λειτουργίες και 3 ρυθμίσεις έντασης
40 ημέρες διάρκεια ζωής μπαταρίας****
Κάθε 15 δευτερόλεπτα, το QuadPacer διακόπτει στιγμιαία τη ροή του νερού, υποδεικνύοντάς σας να μεταβείτε στο επόμενο τεταρτημόριο του στόματός σας. Έτσι, σας βοηθά να ακολουθείτε σωστά τη ρουτίνα καθαρισμού των 60 δευτερολέπτων και να καθαρίζετε ομοιόμορφα όλες τις περιοχές, χωρίς να αναρωτιέστε αν κινείστε πολύ γρήγορα, πολύ αργά ή αν το δοχείο νερού αδειάζει.
3.7
από 5
91
Κριτικές
LaGeles
09/05/2026
España
Me encanta
Me encanta!! Es Justo lo que necesitaba,lo uso junto al cepillo recargable sonicare y limpiarse la boca con ambos te da una sensación como recién salido del dentista,este irrigador tiene tres modos de chorro de agua y dos de limpieza,tengo los dientes un poco separados y este producto me está ayudando muchísimo a sacar todos los restos (donde el cepillo no llega) súper recomendable!!
Πλεονεκτήματα
Limpieza profunda
Μειονεκτήματα
No veo fallos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable
Date of Use 2026-04-20
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 HX3826/31 Irrigador oral sin cable
Date of Use 2026-04-20
Lips21
14/05/2026
France
Très bon produit
Le Power Flosser 3000 est le jet dentaire le plus efficace que j’ai possédé. En plus d’assainir la bouche de manière générale, il m’a aussi permit découvrir que j’avais un foyer bactérien sur une dent du fond inaccessible au brossage et que j’ai pu déloger grâce à lui. Je l’ai intégré quotidiennement dans ma routine d'hygiène buccale et j’en suis pleinement satisfait.
Πλεονεκτήματα
Parfait pour avoir une hygiène buccale optimale
Μειονεκτήματα
R.A.S
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Power Flosser 3000 sans fil HX3826/31 Jet dentaire - Blanc
Date of Use 2026-02-05
Kerel 1
15/10/2025
Nederland
Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.
Η αξιολογηση έγινε για Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Η αξιολογηση έγινε για Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Σύμφωνα με εργαστηριακή μελέτη με το στόμιο Quad Stream και περιοδοντικούς θύλακες βάθους έως και 6 χιλ.
Σε μελέτη του 2022 στις Ηνωμένες Πολιτείες με 372 συμμετέχοντες
στη λειτουργία Clean
με βάση 1 συνεδρία μεσοδόντιου καθαρισμού ημερησίως, διάρκειας 1 λεπτού
σε in-vitro μελέτη, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
σε σύγκριση με το Classic Jet Tip, βάσει εργαστηριακής μελέτης, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
στη λειτουργία Deep Clean