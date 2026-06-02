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Απογειώστε τα αρτοποιήματά σας και φτιάξτε τέλεια ζύμη σε μόλις 3 λεπτά*. Από ψωμί μέχρι αρτοσκευάσματα, σάλτσες, σούπες και άλλα νόστιμα σπιτικά πιάτα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HomeID που σας καθοδηγεί σε κάθε συνταγή. Περιλαμβάνει μπλέντερ και εξαρτήματα κοπής κιμά.