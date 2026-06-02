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Series 7000 Κουζινομηχανή με αξεσουάρ

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Series 7000Κουζινομηχανή με αξεσουάρ

HR7962/21

Series 7000 Κουζινομηχανή με αξεσουάρ

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EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF αρχείο, 255.9 kB
  • 2 June 2026

Απογειώστε τα αρτοποιήματά σας και φτιάξτε τέλεια ζύμη σε μόλις 3 λεπτά*. Από ψωμί μέχρι αρτοσκευάσματα, σάλτσες, σούπες και άλλα νόστιμα σπιτικά πιάτα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HomeID που σας καθοδηγεί σε κάθε συνταγή. Περιλαμβάνει μπλέντερ και εξαρτήματα κοπής κιμά.

  • PDF αρχείο
  • 3 July 2026

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