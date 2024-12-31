Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια

Απογειώστε τα αρτοποιήματά σας και φτιάξτε τέλεια ζύμη σε μόλις 3 λεπτά*. Από ψωμί μέχρι αρτοσκευάσματα, σάλτσες, σούπες και άλλα νόστιμα σπιτικά πιάτα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HomeID που σας καθοδηγεί σε κάθε συνταγή. Περιλαμβάνει μπλέντερ και εξαρτήματα κοπής κιμά.