ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
  • Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια

Series 7000Κουζινομηχανή με αξεσουάρ

HR7962/21

Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια
Απογειώστε τα αρτοποιήματά σας και φτιάξτε τέλεια ζύμη σε μόλις 3 λεπτά*. Από ψωμί μέχρι αρτοσκευάσματα, σάλτσες, σούπες και άλλα νόστιμα σπιτικά πιάτα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HomeID που σας καθοδηγεί σε κάθε συνταγή. Περιλαμβάνει μπλέντερ και εξαρτήματα κοπής κιμά.
Δείτε όλα τα οφέλη

Φτιάξτε την τέλεια ζύμη σε μόλις 3 λεπτά*

Άψογο αποτέλεσμα, από την πρώτη σας προσπάθεια

  • Εξάρτημα ζυμώματος, εξάρτημα ανάμειξης και χτυπητήρι

  • Κάδος χωρητικότητας 5,5 L

  • Πανίσχυρο μοτέρ 1000 W

  • Περιλαμβάνει εξάρτημα μπλέντερ

  • Περιλαμβάνει αξεσουάρ κοπής κιμά

Τεχνολογία ProKnead για επαγγελματικές παρασκευές

Τεχνολογία ProKnead για επαγγελματικές παρασκευές

Μια μοναδική τεχνολογία που μιμείται την κίνηση του χεριού, πιέζοντας και ταυτόχρονα απλώνοντας τη ζύμη, για τέλεια, πανεύκολη, ελαστική ζύμη σε μόλις 3 λεπτά.*

Εφαρμογή HomeID για καθοδήγηση βήμα προς βήμα

Εφαρμογή HomeID για καθοδήγηση βήμα προς βήμα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HomeID σε συνδυασμό με την κουζινομηχανή της Philips, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να μαντεύετε ποιες ρυθμίσεις πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε μια συνταγή και η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει από την αρχή μέχρι το τέλος, για εγγυημένα τέλεια αποτελέσματα.

Εξάρτημα μπλέντερ 1,5 L από γυαλί

Εξάρτημα μπλέντερ 1,5 L από γυαλί

Συνοδεύστε τα αρτοποιήματά σας με σούπες και σως, ή ακόμα και με δροσιστικά smoothie με τέλεια υφή, χάρη στο μπλέντερ μας με τεχνολογία ProBlend.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμασμένο με 300 γρ. αλεύρι ΓΟΧ, 14 γρ. βούτυρο (θερμοκρασία δωματίου), 5 γρ. στιγμιαία μαγιά, 160 ml νερό (37°C), με ζύμωση για 3 λεπτά στην ταχύτητα 3.

  2. Δοκιμασμένο με 1 kg μοσχαρίσιου κρέατος, στη μέγιστη ταχύτητα της κουζινομηχανής