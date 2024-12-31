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2 χρόνια εγγύηση
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HR7962/21
Εξάρτημα ζυμώματος, εξάρτημα ανάμειξης και χτυπητήρι
Κάδος χωρητικότητας 5,5 L
Πανίσχυρο μοτέρ 1000 W
Περιλαμβάνει εξάρτημα μπλέντερ
Περιλαμβάνει αξεσουάρ κοπής κιμά
Μια μοναδική τεχνολογία που μιμείται την κίνηση του χεριού, πιέζοντας και ταυτόχρονα απλώνοντας τη ζύμη, για τέλεια, πανεύκολη, ελαστική ζύμη σε μόλις 3 λεπτά.*
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HomeID σε συνδυασμό με την κουζινομηχανή της Philips, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να μαντεύετε ποιες ρυθμίσεις πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε μια συνταγή και η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει από την αρχή μέχρι το τέλος, για εγγυημένα τέλεια αποτελέσματα.
Συνοδεύστε τα αρτοποιήματά σας με σούπες και σως, ή ακόμα και με δροσιστικά smoothie με τέλεια υφή, χάρη στο μπλέντερ μας με τεχνολογία ProBlend.
Κριτικές
Δοκιμασμένο με 300 γρ. αλεύρι ΓΟΧ, 14 γρ. βούτυρο (θερμοκρασία δωματίου), 5 γρ. στιγμιαία μαγιά, 160 ml νερό (37°C), με ζύμωση για 3 λεπτά στην ταχύτητα 3.
Δοκιμασμένο με 1 kg μοσχαρίσιου κρέατος, στη μέγιστη ταχύτητα της κουζινομηχανής