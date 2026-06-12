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Philips 5000 series Ισχυρό μίξερ χειρός 500W

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Philips 5000 seriesΙσχυρό μίξερ χειρός 500W

HR3781/10

Philips 5000 series Ισχυρό μίξερ χειρός 500W

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  • PDF αρχείο, 287.4 kB
  • 12 June 2026

300010133101 A_HR3781_Tiramisu Mixer DFU UM

  • PDF αρχείο, 3 MB
  • 13 March 2026

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