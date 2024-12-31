Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1

Το μίξερ χειρός 2 σε 1 αναμειγνύει ή ζυμώνει ακόμα και σκληρές ζύμες μέσα σε λίγα λεπτά. Φτάστε σε κάθε γωνία ακόμα και των βαθύτερων μπολ, ελαχιστοποιήστε τα πιτσιλίσματα και εξοικονομήστε χρόνο στο καθάρισμα, χάρη στην ειδική σχεδίαση για μεγάλη ακτίνα δράσης και τη λειτουργία ήπιας εκκίνησης. Περιλαμβάνει εξάρτημα μπλέντερ και δοχείο αποθήκευσης.