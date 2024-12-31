ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
  • Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1

Philips 5000 seriesΙσχυρό μίξερ χειρός 500W

HR3781/10

Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1
Το μίξερ χειρός 2 σε 1 αναμειγνύει ή ζυμώνει ακόμα και σκληρές ζύμες μέσα σε λίγα λεπτά. Φτάστε σε κάθε γωνία ακόμα και των βαθύτερων μπολ, ελαχιστοποιήστε τα πιτσιλίσματα και εξοικονομήστε χρόνο στο καθάρισμα, χάρη στην ειδική σχεδίαση για μεγάλη ακτίνα δράσης και τη λειτουργία ήπιας εκκίνησης. Περιλαμβάνει εξάρτημα μπλέντερ και δοχείο αποθήκευσης.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σχεδίαση για προστασία από πιτσιλίσματα και μεγάλη ακτίνα δράσης

Ισχυρό και ευέλικτο μίξερ χειρός κουζίνας 2 σε 1

  • Ισχυρό μοτέρ 500W

  • Εξάρτημα μπλέντερ χειρός

  • Έξυπνο δοχείο αποθήκευσης

  • Γευστικές δημιουργίες χωρίς πιτσιλίσματα

  • Οθόνη LED

5 ρυθμίσεις ταχύτητας και λειτουργία turbo για όλες τις ανάγκες ανάμειξης

5 ρυθμίσεις ταχύτητας και λειτουργία turbo για όλες τις ανάγκες ανάμειξης

5 ρυθμίσεις ταχύτητας και λειτουργία turbo για μέγιστο έλεγχο ανάμειξης.

Περιλαμβάνεται εξάρτημα μπλέντερ χειρός

Περιλαμβάνεται εξάρτημα μπλέντερ χειρός

Χαλαρώστε και απολαύστε τις γευστικές δημιουργίες σας με δύο λειτουργίες παρασκευής: ανάμειξη και άλεσμα σε μία εύχρηστη συσκευή.

Ελαχιστοποιεί τα πιτσιλίσματα και εξοικονομεί χρόνο στο καθάρισμα

Ελαχιστοποιεί τα πιτσιλίσματα και εξοικονομεί χρόνο στο καθάρισμα

Φτάστε σε κάθε γωνία ακόμα και των βαθύτερων μπολ, ελαχιστοποιήστε τα πιτσιλίσματα και εξοικονομήστε χρόνο στο καθάρισμα, χάρη στην ειδική σχεδίαση για μεγάλη ακτίνα δράσης. Η λειτουργία ήπιας εκκίνησης αυξάνει σταδιακά την ισχύ ώστε να αποφεύγετε τα πιτσιλίσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ανατρέξτε στο DFU για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εξαρτήματα που είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.