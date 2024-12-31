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HR3781/10
Ισχυρό μοτέρ 500W
Εξάρτημα μπλέντερ χειρός
Έξυπνο δοχείο αποθήκευσης
Γευστικές δημιουργίες χωρίς πιτσιλίσματα
Οθόνη LED
5 ρυθμίσεις ταχύτητας και λειτουργία turbo για μέγιστο έλεγχο ανάμειξης.
Χαλαρώστε και απολαύστε τις γευστικές δημιουργίες σας με δύο λειτουργίες παρασκευής: ανάμειξη και άλεσμα σε μία εύχρηστη συσκευή.
Φτάστε σε κάθε γωνία ακόμα και των βαθύτερων μπολ, ελαχιστοποιήστε τα πιτσιλίσματα και εξοικονομήστε χρόνο στο καθάρισμα, χάρη στην ειδική σχεδίαση για μεγάλη ακτίνα δράσης. Η λειτουργία ήπιας εκκίνησης αυξάνει σταδιακά την ισχύ ώστε να αποφεύγετε τα πιτσιλίσματα.
Κριτικές
Ανατρέξτε στο DFU για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εξαρτήματα που είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.