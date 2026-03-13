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Σειρά 5000 Μπλέντερ, τεχν. ProBlend, 800W, με γυάλινη κανάτα 2L

Μη διαθέσιμο πλέον

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Σειρά 5000Μπλέντερ, τεχν. ProBlend, 800W, με γυάλινη κανάτα 2L

HR3573/90

Σειρά 5000 Μπλέντερ, τεχν. ProBlend, 800W, με γυάλινη κανάτα 2L

Μη διαθέσιμο πλέον

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EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 352.6 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Series 5000 Blender Core

  • PDF αρχείο, 591.5 kB
  • 13 March 2026

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