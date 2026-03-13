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Σειρά 5000 Μπλέντερ, τεχν. ProBlend, 800W, με γυάλινη κανάτα 2L
Μη διαθέσιμο πλέον
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HR3573/90
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Important Information Manual Philips Series 5000 Blender Core
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