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Μη διαθέσιμο πλέον
Τεχνολογία ProBlend Crush
Ισχύει εγγύηση 2 ετών σε όλο τον κόσμο για τα μπλέντερ μας, που σφραγίζει την εξαιρετική ποιότητα και τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας.
Ισχυρό και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 1000 W που συνδυάζει με ιδανικό τρόπο την ισχυρή απόδοση με την τέλεια ανάμειξη των υλικών. Σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί την απόδοση της τεχνολογίας ProBlend Crush.
Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές 6 λεπίδες σε σχήμα αστεριού σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 1000 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια
4.4
από 5
38
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Andreasv
22/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες μου!
Το αγόρασα για να πολτοποιώ το φαγητο του μωρού και πολτοποιεί τα πάντα τέλεια και ομοιόμοφρα! Δεν το χρησιμοποίησα για πάγο ή κάτι άλλο. Όταν χάλασε εντός εγγύησης το αντικατέστησαν με καινούργιο!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 5000 HR3573/91 Μπλέντερ, τεχνολογία ProBlend, 1000 W, κανάτα 2L
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 5000 HR3573/91 Μπλέντερ, τεχνολογία ProBlend, 1000 W, κανάτα 2L
Amaral55
17/12/2021
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Excelentes funcionalidades
Escolhi pelo facto de ter copo de vidro e possibilidade de regular a velocidade da rotação das lâminas
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Ladeira9
13/12/2021
Portugal
Υπάλληλος της Philips
Uma ótima liquidificadora
[Employee of philipsglobal] Recomendo este produto, pois é uma máquina potente, funciona impecavelmente bem e até agora nada a apontar de negativo!
Πλεονεκτήματα
Tem muita potência
Μειονεκτήματα
Nenhum defeito
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora