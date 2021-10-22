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  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
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  • Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
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Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 5000Μπλέντερ, τεχν. ProBlend, 800W, με γυάλινη κανάτα 2L

HR3573/90

4.4
| (38) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα
Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές λεπίδες μας 6 αστέρων σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 1000 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στην πανίσχυρη τεχνολογία ProBlend Crush

Τέλεια αποτελέσματα δύο φορές πιο γρήγορα

  • Τεχνολογία ProBlend Crush

2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο

2 χρόνια εγγύηση σε όλο τον κόσμο

Ισχύει εγγύηση 2 ετών σε όλο τον κόσμο για τα μπλέντερ μας, που σφραγίζει την εξαιρετική ποιότητα και τη λειτουργία μεγάλης διάρκειας.

Μπλέντερ υψηλής ταχύτητας με ισχυρό μοτέρ 1000 W

Μπλέντερ υψηλής ταχύτητας με ισχυρό μοτέρ 1000 W

Ισχυρό και ενεργειακά αποδοτικό μοτέρ 1000 W που συνδυάζει με ιδανικό τρόπο την ισχυρή απόδοση με την τέλεια ανάμειξη των υλικών. Σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί την απόδοση της τεχνολογίας ProBlend Crush.

Τεχνολογία ProBlend Crush με 6 λεπίδες για άψογη ανάμειξη

Τεχνολογία ProBlend Crush με 6 λεπίδες για άψογη ανάμειξη

Η τεχνολογία ProBlend Crush μετατρέπει τα πιο σκληρά υλικά σε τέλεια smoothies δύο φορές πιο γρήγορα. Οι μοναδικές 6 λεπίδες σε σχήμα αστεριού σε συνδυασμό με το αποδοτικά σχεδιασμένο μοτέρ 1000 W θρυμματίζουν τέλεια τον πάγο και τα μεγάλα κομμάτια

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

38

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες μου!

Το αγόρασα για να πολτοποιώ το φαγητο του μωρού και πολτοποιεί τα πάντα τέλεια και ομοιόμοφρα! Δεν το χρησιμοποίησα για πάγο ή κάτι άλλο. Όταν χάλασε εντός εγγύησης το αντικατέστησαν με καινούργιο!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 5000 HR3573/91 Μπλέντερ, τεχνολογία ProBlend, 1000 W, κανάτα 2L

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 5000 HR3573/91 Μπλέντερ, τεχνολογία ProBlend, 1000 W, κανάτα 2L

17/12/2021

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Excelentes funcionalidades

Escolhi pelo facto de ter copo de vidro e possibilidade de regular a velocidade da rotação das lâminas

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

13/12/2021

Portugal

Portugal

Υπάλληλος της Philips

Uma ótima liquidificadora

[Employee of philipsglobal] Recomendo este produto, pois é uma máquina potente, funciona impecavelmente bem e até agora nada a apontar de negativo!

Πλεονεκτήματα

Tem muita potência

Μειονεκτήματα

Nenhum defeito

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.