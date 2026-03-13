Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Προετοιμασία φαγητού
Όλες οι σειρές
Viva Collection Μπλέντερ χειρός ProMix
Υποστήριξη
HR2650/90
Μετάβαση στο κατάστημα
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό
Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.
Hand Blender HR265x sDFU EU
Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
Επικοινωνία με τη Philips
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε